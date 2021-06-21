بحث استدامة الصيد وإسعاد صيادي رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

التقى الدكتور سيف محمد الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة بصيادي الإمارة في مقر «الهيئة» الرئيسي، وناقش من خلاله نقاطاً عدة تدور حول استدامة مهنة الصيد وفعاليتها وسعادة الصيادين، لما تمثله مهنة الصيد كأعرق وأقدم المهن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستهدف اللقاء في بدايته مناقشة بعض طرق الصيد في الإمارة، وأشار إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة والمتعلقة بالصيد وتجنب الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى مخالفة الصياد، تجنباً للوقوع بها. كما ناقش الغيص مع الصيادين بعض الإشكاليات الوارد حدوثها بين صيادي الشباك وصيادي القراقير، ودعا لتجنبها.

وقال الغيص: «ناقشنا محاور عدة مع الصيادين، بدأناها بمناقشة معدات وطرق الصيد المتبعة في الإمارة، وبالأخص الصيد بالقراقير والشباك، وكانت ردة الفعل إيجابية من الصيادين، حيث أكدوا أنه لا توجد مشاكل بينهم فيما يخص طريقة الصيد، ولكن تبدر تصرفات فردية من بعض الأشخاص، وندعو لتجنبها وحل النزاعات بالرجوع إلى الجهات المعنية، كما أن مركز الحصباة لسعادة المتعاملين التابع لـ(الهيئة) في الخدمة دائماً فيما يخص شؤون الصيادين، حيث إن (الهيئة) لن تتساهل في تخفيض أو إلغاء أي مخالفة».

وأضاف الغيص: «تضع (الهيئة) قطاع الصيد ضمن محور اهتماماتها لما تشكله هذه المهنة من أهمية في الدولة، كما أننا نحرص على استمرارية مهنة الآباء والأجداد، مع الحفاظ على استدامة المخزون السمكي في الوقت ذاته، حيث تأتي الإدارة المستدامة للتنوع الحيوي والموارد الطبيعية كأحد أبرز المحاور الاستراتيجية في عمل (الهيئة)»،

ودعا الغيص الصيادين للتعاون مع مراقبي «الهيئة»، مؤكداً أن إمارة رأس الخيمة تحظى بمساحات بحرية شاسعة، ومن هذا المنطلق يتوجب على الصيادين التعاون مع المراقبين البيئيين وموظفي الموانئ في «الهيئة»، بالتبليغ في حال وجود أي شكوك وملاحظات أو شكاوى، للحرص على أن يتم العمل على أكمل وجه.

وتناول اللقاء موضوع رخص الصيد الحرفي المنتهية وما يتوجب عمله بشأنها، وتم الأخذ بالاعتبار الآراء الواردة من الصيادين عن مدة الإخطار لصاحب الرخصة والإجراء، حيث ارتأى الصيادون أن يتم التواصل مع أصحاب الرخص ومنحهم مهلة لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، وفي حال عدم التجديد، يتم استبدالها برخص جديدة لصيادين. كما تناول اللقاء التحديات التي يواجهها الصياد خلال ممارسته المهنة واحتياجاتهم الحالية.