حملات تفتيشية على مناطق متفرقة في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية المدينة، حملات تفتيشية على حوضي (غرب 50 وغرب 62) في جزيرة أبوظبي؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري العام، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

وتضمنت الحملة رصد جميع التجاوزات خلال الزيارات الميدانية المكثفة لجميع المواقع التي شملتها، ليتم توجيه المقاولين والاستشاريين المختصين بسرعة تحسين وإعادة تأهيل الأصول الزراعية، وإزالة مشوهات الطرق في هذه المناطق، وتنفيذ أعمال إزالة المخلفات والنظافة العامة.

وشملت الحملة على الحوض (غرب 50) منتزهي 1 و2 على شارع الخليج العربي، ومنطقة الغابات 1، والممشى الرياضي، حيث تمت إزالة المخلفات الزراعية بالمنطقة المحاذية للممشى الرياضي، وإزالة اللوحات الإرشادية المتضررة، وكذلك إزالة المخلفات الزراعية حول محطة الري الفرعية، وفي منطقة الغابات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إعادة تأهيل منتزه رقم 2 التي تضمنت إزالة المخلفات الزراعية وزراعة المسطحات الخضراء، وتركيب حواجز خرسانية لمنع دخول السيارات.