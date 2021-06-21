المري يترأس اجتماع القيادات العليا في شرطة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات العليا في شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد لشؤون التميز والريادة، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالوكالة، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والرائد حمدان السمت، أمين سر مجلس القيادات العليا، وبمشاركة الطلبة المرشحين من أكاديمية شرطة دبي وممثلي من مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات.

وفي بداية الاجتماع، رحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري بالحضور، مثمناً مشاركة الطلبة المرشحين من أكاديمية شرطة دبي وممثلي مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات في الاجتماع، مما يساهم في تعزيز وغرس مفاهيم العمل والمشاركة المجتمعية في نفوسهم، وتنمية مهاراتهم العملية في مختلف المجالات.

واستعرض اللواء عبد القدوس العبيدلي، الآلية الجديدة لاختبار الضباط في المناصب القيادية، وقدم العقيد عبد الله حسن مفتاح، مدير إدارة الأداء والتحفيز الوظيفي في الإدارة العامة للموارد البشرية، شرحاً حول مبادرة «معاً لدعم إكسبو2020»،

بدوره، استعرض المقدم فيصل الخميري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، نتائج مؤشر الشعور بالأمن لقاطني إمارة دبي، والذي تم إجراؤه من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويعتبر المؤشر ضمن المؤشرات المعتمدة في الأجندة الوطنية.

وقدمت لينا أحمد شاكر من إدارة التخطيط الاستراتيجي، آلية تطبيق خطة دبي الحضرية وتأثيرها على استراتيجية شرطة دبي المستقبلية، بينما قدمت فاطمة أهلي نتائج المؤشرات الحيوية للإدارات العامة ومراكز الشرطة والتي تُمكّن أعضاء مجلس القيادات العليا من الاطلاع على النتائج الدورية للأداء المؤسسي في جميع القطاعات الشرطية.