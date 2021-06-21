شرطة الفجيرة تطلق «لنحمي أبناءنا من المخدرات»

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بإدارة مكافحة المخدرات وقسم الإعلام والعلاقات العامة حملة « لنحمي أبناءنا من المخدرات » والتي تستهدف فئة الشباب، وأولياء الأمور والأسر والمجتمع المحلي، وتسعى إلى تعزيز وعي المجتمع بالأسباب والآثار السلبية للمخدرات والنتائج الوخيمة لتعاطيها وآثارها على صحة المدمن.

وقال المقدم خالد راشد السعدي نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات: إن إطلاق الحملة يأتي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وضمن مؤشر نسبة انتشار التوعية الأمنية والحد من انتشار المخدرات والوقاية من هذه الآفة، والتوعية حول مسبباتها.

وحث النقيب محمد حسن البصري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة الجمهور وأولياء الأمور والأسر إلى متابعة سلوكيات أبنائهم حفاظاً عليهم من رفقاء السوء والعودة إلى المنزل في أوقات متأخرة وعدم التجاوب مع سلبيات قنوات التواصل الاجتماعي المستغلة في الترويج للمخدرات والاستثمار الأمثل لفترة إجازة الصيف بالممارسات والهوايات المفيدة. وتناشد القيادة العامة لشرطة الفجيرة المجتمع وكل من وقع في براثن المخدرات التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات للعلاج بسرية تامة والاستفادة من نص المادة (43) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه).