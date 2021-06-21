«الروح الإيجابية» تحتفي بالآباء العاملين في بلدية دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت مبادرة «الروح الإيجابية» في شرطة دبي بالتعاون مع بلدية دبي، وبالشراكة مع شركة المشايخ للعطور، مبادرة «فرحتهم» الهادفة إلى إسعاد الآباء العاملين في مجال تقديم الخدمات الميدانية في بلدية دبي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأب. شهدت الفعالية نزولاً ميدانياً إلى أماكن عمل الآباء في بلدية دبي، وتوزيع هدايا عليهم بحضور فاطمة بوحجير والملازم أول عوض مبارك، منسقي مبادرة «الروح الإيجابية»، والملازم أول خالد صقر من إدارة التوعية الأمنية، والشرطي أول مصطفى عفيف الدين منسق المتطوعين في مبادرة «الروح الإيجابية»، ونورة محمد آل علي ضابط اتصال مؤسسي أول، وطارق نبيل عبد الرحيم ضابط اتصال مؤسسي، إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات في بلدية دبي.

وأكدت فاطمة بوحجير، أن فعالية مبادرة «فرحتهم» تعتبر أولى فعاليات الربع الثاني من عام 2021 والتي ستتوسع المبادرات فيها، لتشمل الجانب الاجتماعي والثقافي والتطوعي والرياضي والإنساني، والهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي مع كافة فئات المجتمع، والسعي لتوفير حياة سعيدة في الأحياء السكنية، وتفعيل الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة. كما أكدت بوحجير أن مبادرة «فرحتهم» هدفت إلى إسعاد الآباء العاملين في تقديم الخدمات الميدانية، تقديراً لجهودهم الاستثنائية التي تساهم في المحافظة على جمال مدينة دبي، مشيرة إلى أن المبادرة تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة على تنفيذ المشاريع التي تساهم في نشر السعادة.