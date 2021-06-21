الامارات | «نيابة دبي» تحيل عربياً إلى «الجنايات» بتهمة السرقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «نيابة دبي» تحيل عربياً إلى «الجنايات» بتهمة السرقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي، عاطلاً عربياً (30 سنة)، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة 6700 درهم، من سائق حافلة آسيوي، حيث ادعى المتهم الذي كان يرتدي ملابس نسائية، ويضع مساحيق تجميل على وجهه، أنه أحد رجال الشرطة، واستدل على ذلك بشاحن على شكل بطاقة، عليه شعار الشرطة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم لطم المجني عليه على رقبته، وأمره بإخراج محفظته، ثم استولى على ما بها من أموال، وعندما حاول السائق استرجاع محفظته لطمه مرة أخرى، ثم غادر المكان.

ووجهت النيابة للمتهم تهمتي انتحال وظيفة من الوظائف العامة، وإتيان فعل منافٍ للآداب العامة، وهو التشبه بالنساء عن طريق ارتداء الملابس النسائية، ووضع مساحيق تجميل على وجهه.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة: «في تمام الواحدة بعد منتصف ليل يوم 24 من أبريل الماضي، وأثناء وقوفي بسيارتي لتعبئة رصيد من إحدى الماكينات بمنطقة الرقة، فوجئت بالمتهم يركب السيارة بجانبي، وكان يرتدي ملابس نسائية، وعندما تحدث إليّ تبينت أنه رجل»، مضيفاً أن المتهم أخرج له ما يشبه البطاقة، ويعتقد بأن ما أخرجه شاحن عليه شعار شرطة دبي، ليؤكد للمجني عليه أنه من رجال الشرطة.

وطلب المتهم من المجني عليه التحرك إلى أحد الشوارع الفرعية، بمنطقة الرقة، وأمره بإخراج محفظته، ثم استولى المتهم على ما بها من أموال (6700 درهم)، ثم نزل من السيارة وأمر المجني عليه بمغادرة المكان.

وذكر المجني عليه أنه بعد نزول المتهم من السيارة شك في أمره، فاتجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة، وبعد أيام عُرض عليه طابور التشخيص، فتعرف على المتهم بينهم.

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