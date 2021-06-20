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الامارات | محمد بن راشد: أكثر من 80% من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن دولة الإمارات نجحت في تبني أنظمة للتقاضي عن بعد خلال جائحة كوفيد-19 ، ووجهنا اليوم وزارة العدل بأن تكون أكثر من 80% من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،  وجاء في نصها: "نجحت دولة الإمارات في تبني أنظمة للتقاضي عن بعد خلال جائحة كوفيد 19 .. وجهنا اليوم وزارة العدل بأن تكون أكثر من 80% من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021.. هدفنا أن نكون الأسرع والأفضل والأعدل في خدمات القضاء".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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