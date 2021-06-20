الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام مغبرا أحياناً غائما جزئياً شرقاً مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.. والرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية.

ويكون البحر في الخليج العربي وبحر عمان خفيف الموج.

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