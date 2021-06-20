محمد بن راشد يوجه بأن تكون أكثر من 80% من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021

الإمارات

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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بأن تكون أكثر من 80% من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021.

وكتب سموه على تويتر "نجحت دولة الإمارات في تبني أنظمة للتقاضي عن بعد خلال جائحة كوفيد 19".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "وجهنا اليوم وزارة العدل بأن تكون أكثر من 80% من جلسات التقاضي عن بعد بشكل دائم قبل نهاية 2021".

وختم سموه بالقول "هدفنا أن نكون الأسرع والأفضل والأعدل في خدمات القضاء".