طقس الإمارات المتوقع غدا الاثنين

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام مغبرا أحياناً غائما جزئياً شرقاً مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي يكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند 09:51 والمد الثاني عند 22:19. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 15:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:11.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفا. فيما يحدث المد الأول عند 18:00 والمد الثاني عند الساعة 08:02. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 12:14 والجزر الثاني عند الساعة 01:09.