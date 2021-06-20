الامارات | خيار "التعلم عن بعد" متاح للراغبين مع عودة الطلبة إلى المدارس العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن خيار "التعلم عن بعد" متاح للراغبين مع عودة الطلبة إلى المدارس العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن خيار "التعلم عن بعد" متاح لذوي الطلبة، في حال رغبوا في ذلك، وذلك مع عودة الطلبة إلى مقاعد إلى مقاعدهم للدراسة الواقعية، العام الدراسي المقبل، مؤكدة أنه سيتم تطبيق أعلى المعايير المتبعة لحماية الطلبة والمجتمع المدرسي عند العودة للمدارس.

ودعت المؤسسة أولياء أمور الطلبة إلى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتطبيق القرار الذي سينعكس بشكل إيجابي على الطلبة باعتبار أن المدرسة هي الحاضنة لطموحهم ومكانهم الأمثل، حيث ستمكنهم العودة من الاستفادة المثلى من مرافق المدرسة المتعددة إلى جانب المتابعة المباشرة من قبل المعلمين والمعلمات لمسيرتهم التعليمية، واستئناف أنشطتهم المختلفة مع أقرانهم ضمن أجواء تربوية وتحفيزية تحفظ لهم سلامتهم.

وأكدت المؤسسة على أن سلامة الطلبة أولوية قصوى تتطلب تعاونا تاما من كافة مكونات المجتمع التربوي بدءا من ولي الأمر مرورا بالطلبة وصولا إلى المعلمين والمشرفين والإداريين في المدارس، بما يسهم تاليا في إنجاز عودة آمنة للطلبة إلى مدارسهم في 29 أغسطس 2021، ليتمكنوا من خلالها من متابعة مسيرتهم التعليمية دون عوائق، وذلك تزامنا مع رجوع الهيئة التدريسية والادارية للعمل بالدوام الكامل في المدارس قبل عودة الطلبة حسب التقويم المدرسي.

وقالت المؤسسة إنها تعمل على التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة مطلع العام الدراسي القادم حيث باشرت فرق المؤسسة بالتعاون مع الجهات المختصة على ضمان توفير أعلى درجات الحماية للطلبة والكوادر العاملة في الميدان التربوي بغية استئناف الدوام المدرسي الحضوري بكل سلاسة واطمئنان.

وأشادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالجهود المشهودة التي بذلتها الجهات المعنية بالدولة خلال الفترات الماضية والتي كان لها بالغ الأثر في التغلب على الجائحة وما نتج عنها، حيث تصدرت الدولة مراكز عالمية في نسب تقديم اللقاح لكافة شرائح المجتمع، بما فيهم المعلمين، حيث بلغت النسبة الإجمالية لمتلقي اللقاح من قبل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية بالدولة 72%.

عودة الطلبة إلى المدارس الحكومية على مستوى الدولة العام المقبل

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news