الامارات | 72% من العاملين بالميدان التربوي تلقوا اللقاح ضد "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن 72% من العاملين بالميدان التربوي تلقوا اللقاح ضد "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن النسبة الإجمالية لمتلقي اللقاح من قبل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية بالدولة، بلغت 72%.

وأعلنت المؤسسة عن عودة نظام التعليم حضوريا في المدارس الحكومية بدءا من العام الدراسي المقل، تماشيا مع توجهات الدولة بالعودة إلى الحياة الطبيعية وذلك بعد التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، إذ سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق أعلى المعايير بما يراعي سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي من معلمين وإداريين.

ولفتت المؤسسة إلى أنه سيتم وضع بروتوكولا خاصا بالعودة إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المحلية سيعلن عنه لاحقا، من شأنه الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي، حيث تعمل المؤسسة بالتعاون المباشر مع مديري المدارس نظراً لدورهم المهم في تهيئة الأجواء المناسبة لرفع كفاءة المعلمين والإداريين وتدريبهم، من أجل ضمان تطبيق البروتوكول بالشكل الأمثل، لتشجيع الطلبة للعودة إلى المدارس.

ونوهت المؤسسة في هذا الصدد إلى أنه سيتم التعامل مع كل مدرسة بشكل منفصل وبناء على المعطيات الخاصة بها، دون التأثير على بقية منظومة التعليم الحكومي في الدولة، مع الإشارة إلى أنه سيتم إبقاء خيار التعلم عن بعد متاحا لولي أمر الطالب في حال رغب في ذلك، علما أنه سيتم تطبيق أعلى المعايير المتبعة لحماية الطلبة والمجتمع المدرسي عند العودة للمدارس.

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