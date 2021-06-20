عودة التعليم الحضوري في كافة المدارس الحكومية العام الدراسي المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن عودة التعليم الحضوري في كافة المدارس الحكومية العام الدراسي القادم 2021-2022، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

ووضعت المؤسسة بروتوكولا خاصا للعودة إلى المدارس بالتعاون مع الجهات المختصة سيتم الإعلان عنه لاحقاً لضمان سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي وفق أعلى المعايير، وسيتولى مديرو المدارس الإشراف على تطبيقه إلى جانب عملهم على رفع جاهزية المعلمين والمشرفين لتطبيق البرتوكول على أتم صورة.

وبلغت النسبة الإجمالية لمتلقي اللقاح من قبل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية بالدولة 72%، وسيعودون للعمل بالدوام الكامل في المدارس قبل عودة الطلبة حسب التقويم المدرسي لتهيئة الأجواء المناسبة والمشجعة لعودة الطلبة لمدارسهم.

وسيتم التعامل مع كل مدرسة بشكل منفصل وبناء على المعطيات الخاصة بها، وسيتم إبقاء خيار التعلم عن بعد متاحاً لولي الأمر في حال رغب في ذلك. وستعمل المؤسسسة مع جميع مكونات المجتمع التربوي لإنجاز عودة آمنة للطلبة والمقررة في 29 أغسطس 2021.