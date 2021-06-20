مركبة تصدم طفلاً على «سكوتر» في خورفكان

ابوظبي - سيف اليزيد - فهد بوهندي(خورفكان)- أصيب طفل مواطن يبلغ من العمر 13 عاماً بإصابات بليغة، إثر صدم مركبة له خلال عبوره الطريق العام على دراجة كهربائية (سكوتر) بمنطقة الزبارة بخورفكان.

ومن جهته قال العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية: تلقت غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية مساء أمس السبت، بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري نتيجة اصطدام مركبة بدراجة كهربائية (سكوتر) كان يقودها طفل يبلغ من العمر 13 عاماً على الطريق. وبناء عليه توجهت الدوريات المرورية والإسعاف الوطني لموقع البلاغ.

وتبين أن الطفل كان يقود دراجته الكهربائية وعند عبوره الطريق العام تعرض لحادث مروري بعد اصطدامه بمركبة يقودها شاب مواطن، لم يتمكن من تفاديه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى خورفكان.