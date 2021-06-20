الامارات | منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء محكمة المطالبات البسيطة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء محكمة المطالبات البسيطة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قراراً بإنشاء محكمة المطالبات البسيطة في أبوظبي، وذلك كما ذكرت دائرة القضاء-أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر". التفاصيل تباعاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App