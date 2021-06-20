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الامارات | بدء تنفيذ مشروع صيانة الأرصفة وإصلاح مشوهات المظهر العام في أبوظبي

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ مشروع صيانة الأرصفة وإصلاح مشوهات المظهر العام في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أطلقت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل ممثلة في قطاع عمليات البلديات الفرعية مشروعا يستهدف صيانة الأرصفة وإزالة مشوهات المظهر العام في جزيرة أبوظبي ويتوقع الانتهاء منه خلال سبتمبر المقبل.

يشمل المشروع منطقة (الزاهية) ومنطقة شرق 18/3 في أبوظبي ويتضمن إزالة الأرصفة القديمة و استبدالها بأرصفة جديدة تعزز سلامة المشاة.

يأتي هذا المشروع في إطار مواصلة البلدية مشاريعها الهادفة إلى مواجهة كل أشكال مشوهات المظهر العام وإعادة تأهيل أصول البنية التحتية بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتوفير مرافق ذات معايير عالمية للسكان والزوار تتوافق مع مكانة أبوظبي بوصفها واحدة من أجمل عواصم العالم وأكثرها جمالا وتناسقا وتطورا .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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