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تعرف إلى الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس فى الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

اليوم الاحد:  الطقس صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً - فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً - ارتفاع آخر في درجات الحرارة. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة. حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الاثنين: الطقس: رطب صباحاً على السواحل - صحو بوجه عام ومغبر أحياناً شرقاً - احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة. حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

الثلاثاء: الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً - فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والاتربة ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة. حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء: الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئياً على المناطق الشرقية بعد الظهر - ارتفاع في درجات الحرارة. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة. حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس: الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً - فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الجنوبية . الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والاتربة ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة. حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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