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الامارات | الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس فى الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

اليوم الاحد صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً - فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً - ارتفاع آخر في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الإثنين:

الطقس: رطب صباحاً على السواحل - صحو بوجه عام ومغبر أحياناً شرقاً - احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً شرقاً ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

الثلاثاء:

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً - فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والاتربة ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئياً على المناطق الشرقية بعد الظهر - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس:

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً - فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الجنوبية .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والاتربة ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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