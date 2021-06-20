بتوجيهات حمدان بن محمد.. مسار للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ مسار خاص للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كيلومتراً، يربط مسار الدراجات الهوائية القائم على شارع جميرا عند قناة دبي المائية بالمسار القائم على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عند مدينة دبي للإنترنت. وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «إن تنفيذ مشروع مسار الدراجات الهوائية يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة لتحقيق سعادة السكان، والتحول نحو حلول النقل المستدام، كما يأتي تنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي لمدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وذلك تحقيقاً لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم».

وأكد معالي مطر الطاير أن مشروع مسار الدراجات الهوائية في شاطئ جميرا إضافة نوعية لحزمة مشاريع البينة التحتية التي تنفذها حكومة دبي، لتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة. وحول تفاصيل المسار الجديد، قال معاليه: «يبلغ عرض المسار في جزئه الأول أربعة أمتار، ويمر بمحاذاة شاطئ جميرا، موازياً لمساري الجري والمشاة الحاليين على الشاطئ الممتد من قناة دبي المائية حتى حديقة أم سقيم، ثم ينتقل المسار للمرور بمحاذاة شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصولاً إلى مدينة دبي للإنترنت، ويبلغ عرض المسار في هذه الجزئية ثلاثة أمتار». خدمات متكاملة. ويخدم المسار العديد من المناطق الحيوية الممتدة على شاطئ جميرا مثل صن ست مول، والشاطئ المفتوح، ونادي دبي للزوارق الشراعية، وكايت بيتش، وحديقة أم سقيم، وبرج العرب، ويمكن للجمهور الاستفادة من المسار في ممارسة نشاط ركوب الدراجات الهوائية على امتداد الشاطئ الذي تتوافر فيه جميع المرافق الخدمية، وكذلك الاستفادة من خدمات الدراجات المشتركة المتوافرة عند صن ست مول، ومسجد المنارة، وحديقة أم سقيم، وتبلغ السرعة في مسار شاطئ جميرا 20 كيلومترا في الساعة، ويُصنف ضمن مسارات التنقل والرياضة والترفية.

مخطط شامل

وأوضح معالي المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات أن مسار الدراجات الهوائية على شاطئ جميرا، يعد جزءاً من مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات الهوائية يهدف لربط كل المناطق الحيوية في الإمارة، حيث بلغ إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية المنفذة حتى نهاية العام الماضي 463 كيلومتراً، بينما تتضمن خطة المسارات لعام 2026 تنفيذ 276 كم من المسارات الإضافية، ليصل إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية إلى 739 كم، فيما تهدف الخطة إلى ربط المناطق الساحلية مثل مناطق جميرا والصفوح والمارينا بالمسارات الخارجية في منطقة القدرة وسيح السلم وند الشبا، مروراً بمناطق البرشاء وتلال دبي وند الشبا، وربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة. أفضل المعايير والمواصفات. وقد رُوعي في تصميم وتنفيذ مسارات الدراجات الهوائية وتحديد السرعات عليها، تطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، بما يتوافق مع طبيعة المنطقة وتصنيف المسارات، وساهمت تلك المسارات في تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واستخدامها، بوصفها تندرج ضمن وسائل التنقل البديلة والمستدامة لتحقيق استراتيجية رحلات الميل الأول والأخير. سرعة الدراجات. وحددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سرعات الدراجات الهوائية في الإمارة ب 30 كم/ساعة في المسارات المخصصة للهواة، و20كم/ساعة في المسارات المخصصة أو المشتركة مع المشاة داخل المناطق الحضرية في المدينة، وبسرعات غير محددة على مضامير التدريب، وذلك في إطار حرص الهيئة على سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.