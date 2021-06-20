«أبوظبي التقني» يعلن قائمة الفائزين بمسابقة المهارات الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مهارات الإمارات في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن قائمة الفائزين في الدورة 12 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات2021 التي اختتم المركز منافساتها بنجاح مؤخراً؛ تضم 50 فائزاً مواطناً؛ يمثلون إحدى عشرة مؤسسة جامعية وتعليمية وتدريبية، حيث أظهر شباب الإمارات جميعاً قدراتهم التخصصية المتميزة في 17 مهارة هندسية وتكنولوجية ومهنية.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن الدعم الرائد والمتنامي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لـ «أبوظبي التقني»، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للمسابقة على مدى 12 عاماً؛ من العوامل الرئيسية لنجاحات المركز والمسابقة في تحقيق كامل الأهداف المرجوة بفضل الله، معرباً عن شكره الجزيل للقيادة الرشيدة، وأم الإمارات، وفخره بكافة طلبة الإمارات الذين تنافسوا خلال المسابقة وعددهم 86 مواطناً ومواطنة؛ كونهم جميعاً قد أثبتوا جدارتهم وقدراتهم على التنافسية العالمية.

وأضاف الشامسي قائلاً: «إن تفوق طلبة الإمارات خلال المسابقة يعكس قدراتهم العلمية والعملية العالية؛ نتيجة تقدم المناهج وتطور وجاهزية المختبرات، وتميز المسارات في كافة المؤسسات الجامعية والثانوية والتدريبية، وصولاً إلى مخرجات قادرة على التنافسية العالمية بجدارة، بما يؤهلهم لتلبية طموحات القيادة الرشيدة وكافة الخطط الإستراتيجية للدولة ورؤية أبوظبي 2030 بكل ثقة».

جانب من الاحتفال بختام دورة 2021

مؤسسات فائزة

قال علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات: إن طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، فازوا بـ «7 ميداليات» في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات2021 منها: ثلاث ذهبيات في مهارة الخراطة بمؤازرة الحاسوب، والدهان والديكور، التوصيلات الكهربائية، وفضيتان في التبريد والتكييف، والتوصيلات الكهربائية، وبرونزيتان في التوصيلات الكهربائية، وتقنيات السيارات، وحقق طلبة جامعة الإمارات؛ «6 ميداليات»، منها: ثلاث ذهبيات في النحت بمؤازرة الحاسوب، وأنظمة التحكم الصناعي، اللحام، وفضية واحدة في اللحام، وبرونزيتان في الدهان والديكور، والتبريد والتكييف.

وفاز طلبة كليات التقنية العليا بـ «9 ميداليات»، منها: ذهبية واحدة في تقنيات التصميم الجرافيكي، و5 فضيات في التصميم الجرافيكي، الرسم الهندسي «الأوتوكاد»، والإلكترونيات، وأنظمة التحكم الصناعي، والدهان والديكور، وثلاث برونزيات في الإلكترونيات، وأنظمة التحكم الصناعي، وتصميم مواقع الإنترنت، كما أن طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية فازوا بـ 13 ميدالية، منها أربع ذهبيات في الإلكترونيات، والرسم الهندسي «الأوتوكاد»، وصياغة المجوهرات، وتصميم مواقع الإنترنت، وخمس فضيات في صياغة المجوهرات، وتصميم مواقع الإنترنت، والنحت بمؤازرة الحاسوب، والروبوتات المتحركة، والخراطة بمؤازرة الحاسوب، وأربع برونزيات في صياغة المجوهرات، والخراطة بالحاسوب، واللحام، وحلول برمجيات تقنية المعلومات، أما طلبة بوليتكنك أبوظبي، فقد فازوا بـ 6 ميداليات، منها: أربع ذهبيات في تقنيات السيارات؛ ودهان السيارات، وحلول برمجيات تقنية المعلومات، والروبوتات المتحركة «مناصفة مع طالب من جامعة أريزونا الأميركية»، والبرونزية في الرسم الهندسي «الأوتوكاد»، والنحت بمؤازرة الحاسوب، كما فازت طالبات كلية فاطمة للعلوم الصحية؛ بالذهبية والفضية في مهارة الرعاية الصحية والاجتماعية، وفاز معهد أدنوك الفني؛ بذهبية التبريد والتكييف، فيما حقق مركز التعليم والتطوير المهني؛ الفضية والبرونزية في دهان السيارات، وفاز مواطن يدرس في جامعة اديلايد الأسترالية بالفضية في تقنيات السيارات، ومدرسة الإمارات الوطنية فازت بالميدالية البرونزية؛ في منافسات الرعاية الصحية والاجتماعية.

علي المرزوقي

قـائمة الفائزين بـ 48 ميدالية

حول قائمة الفائزين في الـ 17 تخصصاً تفصيلاً؛ قال علي المرزوقي: «القائمة تضم خمسين فائزاً؛ حققوا 48 ميدالية، حيث إن مهارة الروبوتات المتحركة؛ فاز فيها بالميدالية الذهبية فريق واحد يتكون من طالبين، هما راشد خالد علي عبدالرحمن شاه؛ من بوليتكنك أبوظبي، وسعيد عيسى حسن العظب المطروشي؛ جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية؛ كما فاز خلالها بالفضية؛ فريق واحد أيضاً يتكون من عبد الله بدر عبد القادر الياسي، وعمار ياسر أحمد غلوم الأنصاري؛ وكلاهما من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وفي تقنيات السيارات؛ فاز بالذهبية؛ عبدالرحمن إسحاق عبدالرحمن رئيس؛ من بوليتكنك أبوظبي، وبالفضية؛ حمد حسن علي الحمادي؛ جامعة اديلايد الأسترالية، والبرونزية محمد أيمن الصيعري؛ من جامعة خليفة، وفي تخصص دهان السيارات، فاز بالذهبية هزاع منصور المنصوري؛ من بوليتكنك أبوظبي، وفاز بالفضية، سعيد طارق السويدي من مركز التعليم والتطوير المهني، ومن نفس المركز فاز بالبرونزية إبراهيم أحمد باثقيلي، وفي النحت بمؤازرة الحاسوب فاز بالذهبية عمير يوسف المرزوقي؛ من جامعة الإمارات، وبالفضية فاطمة علي سالم محمد الحبسي؛ من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، والبرونزية فاز بها منصور ناصر الراشدي؛ بوليتكنك أبوظبي، وفي الخراطة بمؤازرة الحاسوب، فازت بالذهبية؛ حنان أحمد سعيد علي الشامسي؛ من جامعة خليفة، وبالفضية خليفة فهد شيخان سيف شيخان، وبالبرونزية؛ مريم وضاح اليافعي؛ وكلاهما من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وفي التوصيلات الكهربائية، فازت بالذهبية؛ خولة محمد حسن علي المرزوقي؛ وبالفضية؛ عبدالرحمن خالد الشحي، والبرونزية؛ سميح سعيد سالم محمد المسكري، والثلاثة من جامعة خليفة، وفي الإلكترونيات، فاز بالذهبية؛ عبدالله جمعة الجنيبي؛ من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وفازت بالفضية؛ مريم جمال ثابت محمد المهري؛ وبالبرونزية؛ محمد خالد محمد شريف عبدالله بالسلاح؛ وكلاهما من كليات التقنية العليا، وفي تقنيات التصميم الجرافيكي، فازت بالذهبية؛ علياء سعيد عبيد راشد السويدي، وبالفضية؛ حصه سلطان عبدالله بن درويش، وبالبرونزية؛ ميرة علي هلال عبيد الخاطري؛ والثلاثة من كليات التقنية العليا».

وأضاف المرزوقي: «وفي الرعاية الصحية والاجتماعية؛ فازت بالذهبية؛ مريم حمد خميس سعيد النعيمي، وبالفضية هند سلطان سالم حسن آل علي، وكلاهما من كلية فاطمة للعلوم الصحية، وفازت بالبرونزية؛ صالحة محمد خليفة الهاملي؛ من مدرسة الإمارات الوطنية، وفي أنظمة التحكم الصناعي؛ فاز بالذهبية؛ محمد خالد فيصل علي الكثيري؛ من جامعة الإمارات، وبالفضية؛ العنود سالم الزعابي؛ من كليات التقنية العليا، وفي حلول برمجيات تقنية المعلومات؛ فازت بالذهبية؛ أنوار هاشم محمد سيد علي؛ من بوليتكنك أبوظبي، وبالبرونزية؛ علي عمر الجابري، من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وفي صياغة المجوهرات؛ فازت بالذهبية؛ عائشة أحمد الدرمكي، وبالفضية؛ ميرة أحمد محمد عبدالرحمن المرزوقي، وبالبرونزية؛ ريم أحمد محمد عبدالرحمن المرزوقي؛ والثلاثة من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وفي الرسم الهندسي «الأوتوكاد» فازت بالذهبية؛ نجود سالم الراشدي؛ من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وبالفضية؛ نورة خالد عبدالقادر المصعبي؛ من كليات التقنية العليا، وبالبرونزية؛ علي راشد بن سعدان كمزاري؛ من بوليتكنك أبوظبي، وفي الدهان والديكور؛ فازت بالذهبية؛ نوف حسام الدين حسن الزعابي؛ ومن جامعة خليفة، وبالفضية؛ شروق عبدالله مبارك صالح؛ من كليات التقنية العليا، وبالبرونزية؛ فتون فيصل المشجري؛ من جامعة الإمارات، وفي التبريد والتكييف؛ فاز بالذهبية؛ منصور عبدالله محمد حظيبه الظاهري، من معهد أدنوك الفني، وبالفضية؛ ميرة سالم سعيد سالم الشوكري؛ من جامعة خليفة، وبالبرونزية؛ ميثة عبيد حسن سعيد المزروعي؛ من جامعة الإمارات، وفي تصميم مواقع الإنترنت؛ فازت بالذهبية؛ سارة علي عبدان خلفان المنصوري؛ وبالفضية؛ هنادي صالح عبدالله سالم الجعيدي، وكلاهما من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وبالبرونزية؛ فاطمه عبدالله سعيد سوار الشحي؛ من كليات التقنية العليا، وفي اللحام؛ فاز بالذهبية؛ محمد راشد أحمد المرشودي، وبالفضية؛ فاطمة أحمد محمد أبوحليقة، وكلاهما من جامعة الإمارات، وبالبرونزية؛ أبوبكر أحمد أبوبكر المرزوقي؛ من ثانويات التكنولوجيا التطبيقية.

واختتم رئيس مهارات الإمارات تصريحه، قائلاً: بأن نخبة من هؤلاء الفائزين سينضمون إلى فريق مهارات الإمارات الذي يتم تدريبه حالياً وفق خطة إعداد متطورة ومتكاملة لتمثيل الدولة في المسابقة العالمية للمهارات شنغهاي 2022، بما يليق بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.