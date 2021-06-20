40 % زيادة الحجز المسبق لـ«أجرة أبوظبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

سجل العام الماضي زيادة بنسبة 40% فيما يخص الحجز المسبق لسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي.

وساهم تطبيق «أجرة أبوظبي» في الارتقاء بخدمة حجز مركبات الأجرة عبر الأجهزة الذكية، وتوفير آلية تواصل مباشرة مع الجمهور بما يمكنهم من تتبع حركة مركبة الأجرة أينما كانت، ومعرفة الموعد المتوقع لوصولها. كما يوفر التطبيق خاصية الدفع الإلكتروني بجميع مركبات الأجرة في الإمارة.

وبلغت نسبة رضا الجمهور عن سيارات الأجرة إلى 97%، وبلغت نسبة المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية 83%، علماً أن إجمالي معاملات وحجوزات سيارات الأجرة بلغت العام الماضي 1.3 مليون معاملة، فيما بلغ عدد رحلات مركبات الأجرة 31.2 مليون رحلة.

وتم إنجاز 361.217 معاملة دفع إلكترونية خلال عام 2020، فيما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الدفع الإلكتروني 9.978.394 درهماً. ومنذ مايو الماضي، بدأت مركبات الأجرة العاملة في الإمارة بتوفير خدمة دفع تعرفة المركبة إلكترونياً من خلال تطبيق PayBy، بطريقة سهلة وآمنة ومريحة بدلاً من الدفع نقداً، وذلك في خطوة تسهم في تنويع خيارات الدفع المتوفرة، وتعزز مستوى السلامة في عمليات نقل الركاب عبر أسطول مركبات الأجرة، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المركبات وتحد من مخاطر انتقال العدوى في ظل الظروف الراهنة.

وتدعم هذه المبادرة عملية التحول الرقمي التي ينتهجها مركز النقل المتكامل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، لتلبية تطلعات وطموحات المتعاملين وتعزيز رضاهم من خلال استخدام محافظ الدفع الإلكترونية، فيما تواكب أيضاً خطة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تحويل أبوظبي إلى مدينة ذكية بمختلف قطاعاتها وخدماتها.