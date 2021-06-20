«زايد العليا»: إنجاز 2690 جلسة تأهيل على «لوكومات»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حرصها على اتباع أفضل المعايير العالمية وتطبيق أكثر الممارسات فعالية والعمل نحو إيجاد مجموعة من الأفكار المبتكرة لتطوير خدماتها، بما يتوافق مع التطور التكنولوجي على مستوى العالم في مجالات الرعاية والتأهيل، وأنها أولت اهتماماً خاصاً بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تأهيل حالات أصحاب الهمم، وحرصت على تقديم أنواع مختلفة منها، لتتناسب وحالات أبنائها من تلك الفئات إداركاً منها الدور الفعال والأساسي للعلاج.

جاء ذلك خلال ملتقى عن تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الصحية وخدمة أصحاب الهمم الذي نظمته المؤسسة افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، بالتعاون مع شركة هوكوما السويسرية المتخصصة والرائدة عالمياً في مجال تطوير وتصنيع وتسويق الأجهزة الآلية «الروبوت»، بمشاركة شركائها الأستراتيجيين من داخل الدولة ومن المملكة العربية السعودية وسويسرا.

وأكد الملتقى الحاجة إلى تكثيف الجهود لعمل أبحاث لتأكيد فعالية أجهزة الروبوتات والتكنولوجيا المتطورة في تأهيل أصحاب الهمم، وأهمية تدريب الكوادر الطبية على استخدام الأجهزة الذكية في العلاج التأهيلي لأصحاب الهمم، وكشفت المؤسسة عن إنجاز 2690 جلسة تأهيل تم تنفيذها على جهاز لوكومات في مختبر التأهيل الذكي، وهو واحد من أصل 11 جهازاً لمختلف الاستخدامات بالمؤسسة لعدد 115 من أصحاب الهممم منذ بدأ تدشين المختبر مطلع عام 2018، وتم تسجيل أعلى نسبة منتفعين في خدمات إدارة الرعاية الصحية خلال الربع الثاني من عام 2019، والذي وصل إلى 420 منتفعاً من أصحاب الهمم بنسبة 36% من العدد المعتاد عليه سنوياً، ليتجاوز عدد المنتفعين التي تحققت قبل تدشين المختبر وكانت تتراوح بين 308 و320 مستفيداً، كما أسهم المختبر في ارتفاع نسبة تغطية الجلسات العلاجية الخاصة بالعلاج الوظيفي والطبيعي بنسبة 45%.

المختبر الذكي

أكدت أمينة اليافعي، رئيس قسم الرعاية الصحية بإدارة الرعاية الصحية بالمؤسسة في أبوظبي، أن مختبر التأهيل الذكي الروبوتي بالمؤسسة أسهم في رفع مؤشر المنتفعين من الخدمات العلاجية ومؤشر تغطية الجلسات العلاجية، حيث إنه كان في السابق إجمالي الجلسات المستهدف من 6 معالجين 42 جلسة في اليوم، بينما آلية تشغيل المختبر الذي يحتوي على 11 جهازاً مدعماً بألعاب الواقع الافتراضي، وبإدارة 6 معالجين مدربين ومعتمدين من الجهات المختصة بأجهزة المختبر الروبوتي، رفعت مستهدف الجلسات إلى 77 جلسة يومياً فقط في المختبر الروبوتي، إضافة إلى الجلسات الفردية لمختلف الخدمات العلاجية.

تكنولوجيا متطورة

أكد عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن موضوع تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في مجال الرعاية الصحية وخدمة أصحاب الهمم، هو من الموضوعات المهمة التي اهتمت بها المؤسسة؛ لأن لهذه التقنية في مجال «إعادة التأهيل» تزيد من قدرة المعالجين على تقديم خدمة العلاج بكثافة أكبر وجهد أقل.

وأضاف: إن المؤسسة بادرت بتدشين المختبر الروبوتي الأول المتكامل بالشرق الأوسط للعلاج، لتكون من الأوائل الذين نجحوا في استخدام التكنولوجيا الحديثة والروبوتات لتسهيل دمج أصحاب الهمم في مجتمعهم ضمن جهودها لجلب التقنيات المتقدمة في هذا المجال، وجرى تزويد المختبر بأحد عشر جهازاً علاجياً من الأجهزة الرائدة التي تُعد من أحدث التقنيات العالمية في العلاج، والتي يمكن التحكم بها بواسطة الكمبيوتر وأجهزة الدعم الروبوتي، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هوكوما السويسرية لاعتماد المختبر كمركز مرجعي وحيد لها في منطقة الشرق الأوسط في مجال خدمات التأهيل العلاجي المستخدمة للأجهزة الحديثة في برامج التأهيل.