«مدني أبوظبي» يسيطر على حريق في بناية بالمعمورة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

سيطرت فرق الدفاع المدني في أبوظبي على حريق اندلع مساء الخميس الماضي، في بناية سكنية مكونة من 12 طابقاً في منطقة المعمورة بأبوظبي، أدى إلى وقوع عدد إصابتين بسيطة تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما تم إخلاء السكان بصورة آمنة.

وكان ورد بلاغ إلى غرفة العمليات مساء الخميس الماضي بشأن اندلاع حريق في بناية سكنية وعلى الفور تحركت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وباشرت مهامها في إخماد الحريق الذي انتقل الى البناية المجاورة.

وأوضح العميد محمد إبراهيم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن فرق «الهيئة» تمكنت من القيام بواجبها لإخماد الحريق وإخلاء المبنى في وقت قياسي، بفضل الجاهزية العالية ممثلة في فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، وكافة الفرق الشرطية والأمنية المشاركة، والتي تعاملت بكفاءة عالية مع الحريق وتأمين الطرق لوصول فرق الإطفاء.

وأكد أن الفرق عملت بحرفية عالية في حصر النيران وإخمادها، فيما تولت الأجهزة المعنية التحقيق في حادث الحريق لمعرفة أسبابه وملابساته ولا تزال التحقيقات جارية، وأشاد بجهود مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي في تنبيه السائقين بإغلاق بعض الطرق المؤدية لموقع الحادث وتحويل الحركة المرورية إلى طرق بديلة، كما شكر الجمهور على تجاوبهم السريع بالتعاون مع عناصر وفرق الدفاع المدني، مما أسهم في إنجاح الجهود في زمن استجابة عالٍ.

ودعا أصحاب وملاك المنشآت إلى ضرورة الحرص على الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني السكنية والتجارية ومختلف المنشآت، بما يعزز الجهود في تجنب وقوع مثل هذه الحوادث، مثمناً تعاون الشركاء والذي تكلل بالنجاح في السيطرة على الحريق في زمن قياسي.