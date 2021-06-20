«تريندز» و«شبكة ديوان الـمُلا» يوقعان مذكرة تعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تفاهم وتعاون مع «شبكة ديوان الـمُلا»؛ بهدف تعزيز التعاون الإعلامي والبحثي، وبما يخدم أهدافهما المشتركة. وتم التوقيع على المذكرة من جانب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، والإعلامي محمد الملا مؤسس ومدير شبكة ديوان الملا.وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين في مجال البحوث والإعلام، والعمل على تنوير الرأي العام بمخاطر حركات الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاعتدال والتصدي لخطاب الكراهية، وذلك من خلال قيام شبكة «ديوان الملا» باستضافة باحثين وخبراء من «تريندز للبحوث والاستشارات» لتسليط الضوء على الإصدارات البحثية والعلمية الجديدة لتريندز، وخاصة تلك التي ترتبط بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وكان الإعلامي محمد المُلا أجرى مقابلة افتراضية مع الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث والاستشارات»، من خلال شبكة ديوان الـمُلا.