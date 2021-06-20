الامارات | افتتاح «مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد «مجمّع دبي للعلوم» افتتاح مستشفى «مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري»، الذي تم بناؤه وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، ويقدم تخصصات متعددة تشمل جراحة الأعصاب والعمود الفقري وجراحة العظام والجراحات الدقيقة والجراحة الشعاعية، إضافة إلى مركز متطور لعلاج الأورام ومركز شامل لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي.

وبلغت كلفة إنشاء المستشفى الجديد 700 مليون درهم، وتبلغ طاقته الاستيعابية 114 سريراً، ويقع في قلب «مجمّع دبي للعلوم»، الذي يشكل ملتقى لشركات العلوم الطبية والرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتعمل فيه أكثر من 400 شركة عالمية وإقليمية وأكثر من 4000 متخصص وباحث في قطاعات العلوم والصحة.

ويضم المستشفى أول مركز جراحة إشعاعية باستخدام تقنية «السايبر نايف» في الإمارات، كما يوفر تقنيات ومعدات تشخيص وعلاج حديثة للغاية تسهم في تقديم أفضل الحلول لمعالجة الأمراض العصبية والعمود الفقري وجراحة العظام والأورام، إضافة إلى العديد من خيارات خدمات إعادة تأهيل الحالات الحادة والمزمنة وما بعدها.

كما يضم مركزاً متخصصاً للتدريب الأكاديمي على التقنيات المتقدمة، وغرفاً ذكية للمرضى.

وقال مدير عام مجمّع دبي للعلوم، مروان عبدالعزيز جناحي، إن «تعزيز الأمن الطبي وتشجيع الابتكار في قطاع الرعاية الصحية يحظى بأهمية قصوى من القيادة، ونحن نعمل عن كثب مع شركاء الأعمال في مجمع دبي للعلوم للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية».

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