الامارات | شرطة دبي تدعو سائقي الدرّاجات إلى التقيد بالمسارات المسموح بالقيادة فيها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تدعو سائقي الدرّاجات إلى التقيد بالمسارات المسموح بالقيادة فيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي العقيد جمعة سالم بن سويدان، سائقي الدرّاجات الهوائية والكهربائية إلى الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، وكذلك الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها لضمان حماية مستخدميها.

وأوضح بن سويدان أن عدداً من سائقي هذا النوع من الدراجات تعرض في الآونة الأخيرة لحوادث بليغة أدت لإصابتهم بإصابات متفاوتة نتيجة التهاون وعدم الالتزام بالقيادة في الأماكن المخصصة لها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور أطلقت منذ بداية العام الجاري حملات ضبطية في مناطق اختصاص ديرة وبردبي لضبط الدراجات المخالفة لقواعد السير، أسفرت عن تحرير 7031 مخالفة وحجز 454 دراجة.

وأوضح بن سويدان أن شرطة دبي حجزت 77 دراجة في منطقة جميرا، و32 دراجة في شارع الشيخ زايد، و26 دراجة في منطقة البرشاء، و22 دراجة في منطقة السطوة، و20 دراجة في شارع أم سقيم، و16 دراجة في منطقة الجافلية، و14 دراجة في منطقة الكرامة، وثماني دراجات في منطقة ديسكفري جاردن، وثماني دراجات في شارع الخيل، وست دراجات في شارع الوصل، وشهد حجز دراجة واحدة في كل من شارع الثاني من ديسمبر وشارع محمد بن زايد، فيما تم حجز 55 دراجة في منطقة المرقبات، و35 دراجة في منطقة القصيص، و46 دراجة في منطقة الراشدية، و87 دراجة في منطقة نايف.

ولفت إلى أن هناك شروطاً ووسائل للسلامة يجب على سائقي الدراجات اتباعها عند القيادة، تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مجهزة بمكابح صالحة.

• شرطة دبي حثت على اتباع وسائل السلامة عند قيادة الدرّاجات.

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