الامارات | الإمارات تعلق دخول القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق دخول القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعليق دخول المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا، على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من غدٍ، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.

كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين وجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى الدول الثلاث على الرحلات.

وسيسمح بنقل الفئات المستثناة من ليبيريا وسيراليون وناميبيا إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، التي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والدول الثلاث، ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات دولة الإمارات في هذه الدول وسفارات الدول الثلاث بالدولة.

وتشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة، وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لـ«كوفيد-19» خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.

وستلزم الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجراً مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار وفي اليومين الرابع و الثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة، على أن يتم قبول الفحوص الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من ليبيريا وسيراليون وناميبيا عبر دول أخرى ألا تقلّ مدة إقامتهم في تلك الدول عن 14 يوماً لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات مع هذه الدول.

• الإجراء يبدأ اعتباراً من غدٍ، وتستثنى رحلات الترانزيت القادمة للإمارات والمتجهة إلى الدول الثلاث.

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