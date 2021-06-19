الامارات | تنفيذ مسار للدرّاجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كيلومتراً

شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مسار للدرّاجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كيلومتراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ مسار خاص للدرّاجات الهوائية على شاطئ جميرا، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ويمتدّ المسار على طول 16 كيلومتراً، ويربط مسار الدراجات الهوائية القائم على شارع جميرا عند قناة دبي المائية بالمسار القائم على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عند مدينة دبي للإنترنت.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على «تويتر»: «نوفر كل البدائل ليكون مجتمعنا صحياً ولنحافظ على بيئتنا مستدامة».

وأكد سموه: «لدينا خطة ستضيف 276 كيلومتراً إلى مسارات الدرّاجات الهوائية في دبي ليصل إجمالي طولها إلى 739 كيلومتراً بحلول عام 2026».

وأفاد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، بأن تنفيذ مشروع مسار الدراجات الهوائية يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة وتحقيق سعادة السكان، والتحول نحو حلول النقل المستدام. كما يأتي تنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل دبي لمدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، تحقيقاً لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وأكد الطاير أن مشروع مسار الدراجات الهوائية في شاطئ جميرا يُعد إضافة نوعية لحزمة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها حكومة دبي، لتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة.

وحول تفاصيل المسار الجديد، قال: «يبلغ عرض المسار في جزئه الأول أربعة أمتار، ويمر بمحاذاة شاطئ جميرا، موازياً لمساري الجري والمشاة الحاليين على الشاطئ الممتد من قناة دبي المائية حتى حديقة أم سقيم، ثم ينتقل المسار للمرور بمحاذاة شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصولاً إلى مدينة دبي للإنترنت، ويبلغ عرض المسار في هذه الجزئية ثلاثة أمتار».

ويخدم المسار العديد من المناطق الحيوية الممتدة على شاطئ جميرا، مثل «صن ست مول»، والشاطئ المفتوح، ونادي دبي للزوارق الشراعية، و«كايت بيتش»، وحديقة أم سقيم، وبرج العرب، ويمكن للجمهور الاستفادة من المسار في ممارسة نشاط ركوب الدراجات الهوائية على امتداد الشاطئ الذي تتوافر فيه جميع المرافق الخدمية، وكذلك الاستفادة من خدمات الدراجات المشتركة المتوافرة عند «صن ست مول»، ومسجد المنارة، وحديقة أم سقيم.

وتبلغ السرعة في مسار شاطئ جميرا 20 كيلومتراً في الساعة، ويُصنف ضمن مسارات التنقل والرياضة والترفيه.

وأوضح أن مسار الدراجات الهوائية على شاطئ جميرا، يعد جزءاً من مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات الهوائية يهدف لربط كل المناطق الحيوية في الإمارة، حيث بلغ إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية المنفذة حتى نهاية العام الماضي 463 كيلومتراً، بينما تتضمن خطة المسارات لعام 2026 تنفيذ 276 كم من المسارات الإضافية ليصل إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية إلى 739 كم.

وتهدف الخطة إلى ربط المناطق الساحلية، مثل مناطق جميرا والصفوح والمارينا، بالمسارات الخارجية في منطقة القدرة وسيح السلم وند الشبا، مروراً بمناطق البرشاء وتلال دبي، وربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة.

ورُوعي في تصميم وتنفيذ مسارات الدراجات الهوائية وتحديد السرعات عليها، تطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، بما يتوافق مع طبيعة المنطقة وتصنيف المسارات، وأسهمت تلك المسارات في تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واستخدامها بوصفها تندرج ضمن وسائل التنقل البديلة والمستدامة لتحقيق استراتيجية رحلات الميل الأول والأخير.

ولي عهد دبي:

• «نوفر كل البدائل ليكون مجتمعنا صحياً ولنحافظ على بيئتنا مستدامة».

• «لدينا خطة لإضافة 276 كيلومتراً إلى مسارات الدرّاجات الهوائية ليصل طولها إلى 739 كيلومتراً بحلول عام 2026».

مطر الطاير:

• «المسار يدعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم».

سرعة الدرّاجات

حدّدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي سرعات الدراجات الهوائية في الإمارة بـ30 كم/‏‏ساعة في المسارات المخصصة للهواة، و20كم/‏‏ساعة في المسارات المخصصة أو المشتركة مع المشاة داخل المناطق الحضرية في المدينة، وبسرعات غير محددة على مضامير التدريب، وذلك في إطار الحرص على سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.

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