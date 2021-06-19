شرطة دبي تدعو سائقي الدراجات الهوائية والكهربائية للتقيد بالمسارات

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

دعا العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، سائقي الدراجات الهوائية والكهربائية بضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة متطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها لضمان حماية مستخدميها.

وأوضح العقيد جمعة بن سويدان، أنه في الآونة الأخيرة تعرض عدد من سائقي هذا النوع من الدراجات لحوادث بالغة أدت إصابتهم بإصابات متفاوتة نتيجة التهاون، وعدم الالتزام بالقيادة في الأماكن المخصصة لها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور أطلقت منذ بداية العام الجاري حملات ضبطية في مناطق اختصاص ديرة وبر دبي لضبط الدراجات المخالفة لقواعد السير أسفرت عنها تحرير 7031 مخالفة وحجز 454 دراجة.

وأوضح أن شرطة دبي حجزت 77 دراجة في منطقة جميرا، و32 دراجة في شارع الشيخ زايد، و26 دراجة في منطقة البرشاء، و22 دراجة في منطقة السطوة، و20 دراجة في شارع أم سقيم، و16 دراجة في منطقة الجافلية، و14 دراجة في منطقة الكرامة.