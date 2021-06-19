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الامارات | إصابة طفل مواطن بحادث دهس في خورفكان

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سمية الحمادي-خورفكان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب طفل مواطن بإصابات متوسطة نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في منطقة زبارة بمدينة خورفكان التابعة لامارة الشارقة مساء اليوم، وتم نقله بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى خورفكان لتلقي العلاج بحسب مصدر طبي فضل عدم ذكر اسمه.

وتتكاتف الجهات المعنية في التوعية بمخاطر دراجات السكوتر الكهربائي على مستخدميها من الشباب والأطفال، وتعمل على تعزيز مفاهيم السلامة المرورية لمستخدمي دراجات السكوتر، ومنع استخدامها في الطرق وبين المركبات، مؤكدين بأن مستخدمي الدراجات السكوتر الكهربائي أكثر عرضة لمخاطر الحوادث والإصابات، لافتقارها لاشتراطات السلامة وصعوبة السيطرة على السكوتر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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