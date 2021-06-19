«إقامة دبي» وإستونيا يناقشان أفضل الممارسات للخدمات الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع دولة إستونيا الملتقى الافتراضي «أفضل الممارسات في الخدمات الرقمية والاستباقية»، وذلك في إطار مساعي الإدارة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال الخدمات الرقمية والاستباقية في أستونيا. حضر الملتقى، العميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعقيد عبدالصمد حسين نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل، وعدد من الضباط والموظفين في إقامة دبي. وقال العقيد عبدالصمد حسين نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل: «الملتقى فرصة للاطلاع على أفضل النماذج العالمية والرائدة التي يمكن الاستفادة منها في مجال التحول الرقمي في إستونيا، التي تعد واحدة من الدول الأوروبية الصغيرة المتصدرة في الخدمات الحكومية الذكية، واستطاعت بشكل عام أن تعزز من زيادة قدرتها التنافسية وتحقيق الرفاهية لمواطنيها». وأكد أن إقامة دبي متمثلة بإدارة الريادة تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز الريادة والتنافسية واستشراف المستقبل في كافة المجالات، وتوفير خدمات استثنائية ومبتكرة تعزز من رفاهية وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية. وشارك في الملتقى أنيت نوما مستشار التحول الرقمي لمركز إستونيا الالكتروني، وترين أوبر مدير خدمات أحداث الحياة لوزارة الشؤون الاقتصادية والاتصال، وكاترين فاجا رئيس العلاقات العامة لبرنامج الإقامة الالكترونية في إستونيا، وأرتور أسور مدير المنتجات والخدمات لشركة نورتال إستونيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وليوناردو أورتيجا أخصائي مجتمع لبيت إستونيا الدولي. وفي بداية الملتقى أوضح الرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد بذلت جهود جبارة في عملية التحول الرقمي وتسخير التكنولوجيا لتلبية متطلبات أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم التي أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومة. مشيراً بأن دولة الإمارات باتت من أفضل الدول وأكثرها تفردا على خريطة العالم بل وأصبحت في صدارة الدول في المؤشرات التنافسية العالمية بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لتعزيز تجربة المتعامل وتحقيق الرفاهية والسعاة للمواطنين والمقيمين.