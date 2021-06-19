الامارات | إصابتان في حريق المعمورة وإخلاء السكان بصورة آمنة

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان في حريق المعمورة وإخلاء السكان بصورة آمنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أنها تمكنت السيطرة على الحريق الذي شب مساء الخميس الماضي في بناية سكنية مكونة من 12 طابقاً في منطقة المعمورة في أبوظبي، إذ أدى الى وقوع اصابتين بسيطة، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما تم اخلاء السكان بصورة آمنة.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات مساء الخميس بشأن اندلاع حريق في بناية سكنية وعلى الفور تحركت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وباشرت مهامها في إخماد الحريق الذي انتقل الى البناية المجاورة .

وأوضح مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني العميد محمد إبراهيم العامري أن فرق الهيئة تمكنت من القيام بواجبها لاخماد الحريق واخلاء المبنى في وقت قياسي، بفضل الجاهزية العالية ممثلة في فرق الاطفاء والانقاذ والاسعاف، وكافة الفرق الشرطية والامنية المشاركة، والتي تعاملت بكفاءة عالية مع الحريق وتأمين الطرق لوصول فرق الاطفاء.

وأكد العامري أن الفرق عملت بحرفية عالية في حصر النيران واخمادها فيما تولت الأجهزة المعنية التحقيق في حادث الحريق لمعرفة أسبابه و ملابساته ولاتزال التحقيقات جارية.

واشاد مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بجهود مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي في تنبيه السائقين بإغلاق بعض الطرق المؤدية لموقع الحادث وتحويل الحركة المرورية الى طرق بديلة، كما شكر الجمهور على تجاوبهم السريع بالتعاون مع عناصر وفرق الدفاع المدني مما اسهم في إنجاح الجهود في زمن استجابة عال.

ودعا أصحاب وملاك المنشآت إلى ضرورة الحرص على الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني السكنية والتجارية ومختلف المنشآت بما يعزز الجهود في تجنب وقوع مثل هذه الحوادث، مثمناً تعاون الشركاء والذي تكلل بالنجاح في السيطرة على الحريق في زمن قياسي.

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