الامارات | بالفيديو.. شرطة أبوظبي تحذر من مكالمات وروابط مواقع احتيالية تحاكي المؤسسات الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة أبوظبي تحذر من مكالمات وروابط مواقع احتيالية تحاكي المؤسسات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من مكالمات احتيالية تدعي انها من المصرف المركزي ويتم ارسال رساله نصية باسم شرطة أبوظبي كدليل على صحة المعلومات وبعدها يتم طلب المعلومات البنكية .

ونبهت من روابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة متضمنة رسائل نصية صغيرة تحاكي مؤسسات حكومية و تتصيد الجمهور وتقدم له إغراءات وهمية بمميزات للتعاون مع جهات حكومية عبر مواقعها الإلكترونية.

وحذرت من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، للاحتيال عليهم بعد الحصول على معلومات تتعلق بحساباتهم البنكية وإعادة استخدام تلك البيانات من جديد، مما يتيح عمليات سحب الأرصدة المالية.

وناشدت الجمهور بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص بما في ذلك معلومات الحساب أو البطاقة البنكية، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور موضحة أن موظفي البنوك والمصارف لا يطلبوا مثل هذه المعلومات بتاتاً .

ودعت شرطة ابوظبي الجمهور في حالة النصب والاحتيال التوجه الى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، والتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق ارسال رسالة نصية 2828 بما يعزز جهودها الأمنية في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.

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