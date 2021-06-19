Arabic _دليل هدايا عيد الأب من برجمان





مع اقتراب عيد الأب في 21 يونيو 2021، نلجأ إلى البحث عن الهدايا المثالية للآباء والأجداد والأزواج وأولئك الذين يلعبون دور الأب في حياتنا. لذا، دعونا نجعل هذا اليوم ذكرى لا تُنسى لأولئك الذين يعملون جاهدين لجعل حياتنا على نحوٍ أفضل يومياً. ولكن من أين نبدأ؟ ليس من السهل معرفة ما يحبون وتسوق الهدايا لهم! لذلك، وضعنا في برجمان دليلاً للهدايا يساعدك في اختيار الهدية المناسبة.

يعج متجرنا بالعديد من الهدايا التي تناسب كل شخص على اختلاف ذوقه بداية من هواة التقنية والطهاة والأشخاص الذين يتنقلون كثيراً والعمال إلى عشاق الموضة.

لمتجوّل/ المسافر

هل يحب والدك السفر؟ هل يستمتع بالتجول؟ حسناً، لقد شهد العام ونصف الماضي ظروفاً عصيبة ولكن نتطلع بتفاؤل إلى العام القادم، يمكننا أن نقدم لك حقيبة الظهر أو وحقيبة الترحال أو الترولي لتساعد والدك في تاجيج روح الشغف. يمكنك استكشاف العديد من العلامات التجارية في مركز التسوق مثل Lumberjack و CAT و Merell و Herschel و Jashanmal, Samsonite

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Pic: Jashanmal at BurJuman

هواة الرياضة واللياقة البدنية:

هل والدك من هواة الدوري الأوروبي أو الدوري الهندي الممتاز أوسباعيات الرغبي أو الغولف؟ هل يحب النزول إلى أرض الملعب وممارسة كرة القدم أم هل يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية؟ ما رأيك ببعض الملابس الرياضية والأحذية التي ستناسب هوايته المفضلة؟ يمكنك زيارة Reebok و Athlete's Co و Skechers و H&M و Splash ...إلى جانب المزيد.

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Pic: Skechers at BurJuman

الطهاة وعشاق الطعام:

هل يحب والداك الطهي وتجربة الأطباق العصرية؟ حسناً، إليك المكان الذي يمكنك من خلاله إيجاد أجهزة الطهي وملحقاتها. يمكنك زيارة Jashanmal وHema و Brands For Lessوالمزيد في برجمان. هذه فرصة مذهلة للاستمتاع بالأطباق المدهشة التي يُعدها

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Pic: Jashanmal at BurJuman

إذا لم يكن مولعاً بالطهي، ولكنه من عشاق الطعام، فيمكنك اصطحابه إلى العشاء وتناول وجبة رائعة في أحد مطاعمنا العديدة. ما رأيك في النكهة الإيطالية من Mercato Centrale أو حجز مائدة راقية في Café 302أو تجربة الأطعمة الآسيوية من Asia kitchen والمأكولات الهندية من مطعم Yellow Chilli؟ بالإضافة أيضاً إلى Shakespeare و Pancake Houseو Mr. Crab وغير ذلك الكثير لاستكشافه!

Cafe 302 at BurJumanMercato at BurJuman

Pic: Mercato Centrale at BurJuman Pic: Café 302 at BurJuman

عشاق الموضة:

هل يهتم والدك بأحدث صيحات الموضة؟ هل يغير من إطلالته كل موسم؟ حسناً، فنحن في فصل الصيف، إليك المكان المناسب الذي يمكنك من خلاله اقتناء أحدث صيحات الأزياء العصرية. استكشف المجموعة الرائعة من الأحذية والملابس والإكسسوارات من خلال Clarks و H&Mو Aldoو Nextو Splash والمزيد غيرها.

يمكنك أيضاً استكشاف مصممي العلامات التجارية مثل Les Hommes و John Richmond و The Collection(تتضمن العلامات التجارية- Versace Jeans Couture وLamborghini وBlanche) و Gaud. وإذا كان يحب اقتناء الساعات والنظارات الشمسية، يمكنك التسوق في 1915 Seddiqi & Sons و Hour Choice و Rivoli Eye zone والمزيد غيرها.