شركة تفوق لإدارة المرافق تقدم أول روبوت يعمل كمنظّف في دولة الإمارات العربية المتحدة



تفخر شركة تفوق لإدارة المرافق بإطلاق أول روبوت يعمل كمنظّف في دولة الإمارات العربية المتحدة، و تعتبر شركة تفوق لإدارة المرافق، شركة تابعة لمجموعة التزام لإرادة الأصول، وأول شركة من بين شركات إرادة المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة لتستثمر ابتكار الروبوتات من أجل بث حلول للتنظيف بطريقة ذكية وفعالة.

يحتوي الروبوت على ميزات مثل تقنية توفير المياه ،حيث يستخدم مياه أقل بنسبة ٧٠٪ مقارنة بروبوتات التنظيف الأخرى وبالرغم من ذلك فهو يحقق نفس نتائج التنظيف العالية ،وتقنية التنشيف النشطة ،التي يمكنها توفير ما يصل إلى ٤٠٪ من مياه تجفيف الأرضيات بسبب المزيد من قوة استخراج المياه لبيئة أكثر أمانًا. يعتبر ليوموب أيضًا أهدأ روبوت تنظيف احترافي ،مما يسمح له بالعمل في أي وقت دون إحداث أي إزعاج.