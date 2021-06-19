«شرطة رأس الخيمة» تدعو لمراقبة الأبناء في «أحواض السباحة» المنزلية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلةً في إدارة الشرطة المجتمعية، الأسر إلى ضرورة مراقبة أطفالهم أثناء استخدامهم الأحواض والمسابح المنزلية.

جاءت الدعوة مع حلول فترة الصيف التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وشراء البعض الأحواض والمسابح مختلفة الأحجام والأشكال لأطفالهم على اختلاف أعمارهم، بغض النظر ما إذا كانوا على دراية تامة بالسباحة، وكذلك مدى توافقها مع اشتراطات السلامة.

ودعا العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة رأس الخيمة، الوالدين إلى ضرورة الالتزام بمسؤوليتهما الدائمة تجاه أبنائهما، المبنية على متابعتهم جيداً وإحكام الرقابة عليهم دون الاكتفاء بإرشادهم، وذلك أثناء ارتيادهم المسابح الخاصة الموجودة داخل منازلهم؛ حتى لا يتعرضوا لحوادث الغرق في غياب حضورهم.

وشدد على ضرورة اتباع الوالدين الإجراءات المتعلقة بالأمان والسلامة لأبنائهما أثناء السباحة، باعتبار أن هذه الأحواض غالباً ما تكون عميقة، مناشداً الأسر التي ترغب في إنشاء أحواض سباحة في منازلها الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة؛ لأن كثيراً من حوادث غرق الأطفال يكون سبباً في ذلك هو عدم تقيد ذويهم بها. وأكد أهمية عدم تركهم الأطفال بمفردهم أثناء السباحة في المنزل حتى لو كانوا يجيدون السباحة، مع ضرورة أن يرتدي الطفل سترة السباحة الواقية، كما يجب إغلاق الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة في المنزل لكي لا يتمكن الأطفال من الدخول إليها في حال انشغال الوالدين. ولفت إلى أنه مع تزايد ظاهرة اقتناء الأحواض المنزلية خلال فترة الصيف، أطلقت الإدارة خلال الشهر الجاري حملتها التوعوية السنوية بعنوان «حماية الطفل» استهدفت أولياء الأمور، للتأكيد على ضرورة مراقبة أبنائهم المستمرة، وتعزيز حق الطفل في الاهتمام والرعاية، حتى ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة لقدراته ومهاراته، مما يعود عليه وعلى أسرته ومجتمعه بالنفع.

وأشار إلى أن الحملة تضمنت تنظيم محاضرات توعية افتراضية باستخدام التقنيات الحديثة، واستفاد منها حتى الآن 130 مستفيداً من أولياء الأمور، بالتعاون والتنسيق مع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، وقدمها المساعد أول أحمد محمد الصحاري.