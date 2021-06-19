تنوع طرق دفع الرسوم في «كهرباء الشارقة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

وفرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة طرقاً متعددة لتسديد فواتير الاستهلاك المستحقة، ومنها: الموقع الإلكتروني للهيئة www.sewa.gov.ae وتطبيق SEWA الذكي والبنوك ومراكز الصرافة وأجهزة اتصالات للدفع وأجهزة الدفع MBME والمكاتب الفرعية حتى السابعة مساءً، لضمان استمرار الخدمة بكفاءة وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز رؤية الهيئة واستراتيجيتها التي تهدف للتحول الإلكتروني لـ8 خدمات من خلال التطبيق الذكي للهيئة بهدف تيسير الإجراءات على المشتركين وتقديم أفضل الخدمات، وتوفير الوقت والجهد لهم، وذلك في إطار حرص الهيئة على تيسير، وتسهيل الإجراءات على المشتركين.

وأوضح حامد طاهر الحاج مدير إدارة خدمة المشتركين أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التنوع في طرق الدفع، وبخاصة التطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة، وفق أفضل المعايير العالمية، تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية والذكية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تدريب موظفي خدمة المشتركين لأداء مهامهم بجودة وسرعة وأمان تام، كما توفر لهم أحدث الأجهزة لمتابعة طلبات المتعاملين وإنجازها في أسرع وقت.

وأكد حسين عسكر، نائب مدير إدارة خدمة المشتركين أن التحول الإلكتروني في استقبال وإنجاز طلبات المشتركين سيساهم في سرعة إنجاز الطلبات، وضمان الدقة وتشمل الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية طلب تعديل التعرفة وطلبات مراجعة المبالغ المضافة وشكاوى ارتفاع استهلاك المياه وطلبات التقسيط وطلب تسجيل مشترك جديد «بدء الخدمة»، وطلب إقفال حساب والتظلمات والاستفسارات عامة.

وأشار إلى أن الخدمات التي يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني يتم إنجازها حسب نوع الخدمة والإجراءات المطلوبة من دون الحاجة لزيارة الفرع، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، واختيار خدمة «تحت أمرك»، ثم الخدمة المطلوبة واستكمال البيانات.