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برنامج تأهيلي لما بعد «كورونا» في ورشة بدبي

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

افتتح اللواء عبدالله علي الغيثي؛ مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ الورشة التعريفية بالبرنامج التأهيلي لمتلازمة ما بعد فيروس «»، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور عدد من الموظفين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وأثنى اللواء الغيثي على خط الدفاع الأول، وفي مقدمتهم الأطباء والممرضون على ما بذلوه من جهود مُخلصة أثناء الجائحة، كما شكر فريق إدارة وحوكمة التعافي على حسن أدائهم وحرصهم على راحة وسعادة المجتمع بأطيافه كافة.
وبعد ذلك، تحدث الدكتور جاسم بدر، استشاري الأمراض النفسية لتعزيز مبادرة التعافي وتهيئة المصابين والمتعافين وعوائلهم، نفسياً واجتماعياً عن المرحلة المقبلة التي تشمل التعافي لحماية أنفسهم وعائلاتهم، ووقاية المجتمع ورعايته؛ والتصدّي لانتشار الوباء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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