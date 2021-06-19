الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدعى مندوب مبيعات كان قادماً إلى الدولة عبر مطار دبي أنه لم يكن يعلم أن حقيبة سفره تحوي أربع لفافات تزن 1.5 كيلوغرام من الكوكايين، وأحيل إلى النيابة العامة ثم إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

وقال مفتش في جمارك دبي في التحقيقات إنه اشتبه في حقيبة سفر تخص أحد المسافرين، فطلب منه فتحها لتفتيشها، وعثر على أربعة ألواح لها مظهر اللفافات تحتوي على مادة الكوكايين، وأفاد المتهم بأنه لم يكن يعلم بوجود مخدرات مخفاة في الحقيبة، وأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنها إلى النيابة ثم محكمة الجنايات.

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