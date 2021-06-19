الامارات | أعمال التطوير تغلق شاطئ اللؤلؤية في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال التطوير تغلق شاطئ اللؤلؤية في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت الجهات المسؤولة شاطئ اللؤلؤية في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، للبدء في أعمال تطوير الشاطئ، الذي سيشمل ملاعب للأطفال وحمام سباحة، وشاطئاً مخصصاً للنساء، بمساحة 1.6 كيلومتر، بكلفة نحو 110 ملايين درهم بحسب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق.

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة، مروان بن جاسم السركال، أن العمل في مشروع (شاطئ اللؤلؤية) سيتم بما يناسب أفراد العائلة من مختلف الأعمار، بكلفة نحو 110 ملايين درهم، وينتهي العمل فيه خلال شهر نوفمبر من العام المقبل.

وأشار إلى أن شاطئ اللؤلؤية سيضم ملاعب للأطفال وحمام سباحة، وشاطئاً آمناً ومفتوحاً للجميع وآخر مخصصاً للنساء، وسيتضمن مطاعم بانورامية ومقاهي وأكواخاً شاطئية، وممشى مائياً بالإضافة إلى سينما مفتوحة وصالة خارجية للمناسبات والمؤتمرات، موضحاً أن جميع المباني والمرافق ستكون زجاجية تتيح للزائر رؤية البحر وجبال خورفكان من كل اتجاه.

وأضاف السركال أن الشاطئ سيحتوي على منافذ تجزئة وأكشاك ومواقف سيارات ونادٍ رياضي، ومسار مخصص للجري وآخر للدراجات الهوائية، وحديقة للتسلق وسط (شاطئ المغامرات) يتضمن منزلقات مائية.

ولفت إلى أن المشروع سيخصص مساحة تسمى (شاطئ آمن) سيكون شاطئاً معزولاً للأطفال يتيح لهم السباحة واللعب في مستوى منخفض من الماء ويكون محاطاً بألواح لضمان حمايتهم، وتوفير أماكن مخصصة للتخييم في المركبات المتنقلة (كرافان) ومرافق للاستحمام، ودورات مياه وغرف لتبديل الملابس.

وأكد السركال أن المشروع سيقدم خدمات ومرافق وأنشطة تسهم في توفير أماكن متنوعة ومتعددة لترفيه الأسر والسياح ومرافق وأنشطة في جبل (سويفة) القريب من الشاطئ بما يشكل وجهة سياحية متكاملة في المنطقة، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير عدد من مسارات التسلق المتاحة لجميع الفئات العمرية خصوصاً محبي المغامرات، ومسار للدراجات الهوائية، ومسار جبلي انزلاقي، وتجربة استرخاء على ألواح زجاجية أو على الشباك، بحيث تكون وفق أعلى معايير السلامة العالمية، فضلاً عن احتضان الجبل مشروع ضيافة جديداً للهيئة يتضمن غرفاً مستقلة على ارتفاعات مختلفة.

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