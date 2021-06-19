الامارات | محاكم.. قصص

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. قصص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يهنأ ثلاثة عاطلين (أفارقة) بغنيمة سطو عليها من محل إلكترونيات عبارة عن 86 هاتفاً ذكياً قيمتها أكثر من 354 ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ نقدي 14 ألفاً و725 درهماً، إذ سقطوا في قبضة شرطة دبي سريعاً، وتم استرداد المسروقات، التي أعطوها لمتهم رابع بغرض التصرف فيها، وأحيلوا جميعاً إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى محكمة الجنايات التي تولت مباشرة محاكمتهم.

وقال صاحب المحل (المجني عليه)، إن اتصالاً ورده فجراً من صديق له يفيد بتعرض باب متجره للكسر، فتوجه مباشرة إلى هناك ليجد عتلة حديدية أمام الباب، فأبلغ الشرطة، لافتاً إلى أن اللصوص سرقوا 86 هاتف آيفون من طرز مختلفة كانت على الأرفف، بالإضافة إلى مبلغ نقدي كان في درج غير محكم الإغلاق.

وأضاف أن المتهمين كسروا أقفال الباب الخارجي ثم خلعوا قفل الباب الخلفي، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة بالطابق العلوي رصدت شخصين، فيما أتلف المتهمون كاميرات الطابق الأرضي.

من جهته، ذكر شاهد من شرطة دبي أنه تم تشكيل فريق للبحث والتحري فور تلقي البلاغ، وتمكن الفريق من تحديد خط سير الجناة بدقة، وتوثيق تحركاتهم عبر كاميرات المراقبة، من لحظة ظهورهم في المنطقة، وكانوا ثلاثة أشخاص مترجلين يحملون حقائب ظهر بصورة مثيرة للشبهة.

وأشار إلى أنهم توجهوا بعد ذلك إلى المحل، ودخل شخصان، فيما تولى الثالث عملية المراقبة، ومكث المتهمان دقائق داخل المحل ثم خرجا، لافتاً إلى أن فريق العمل توصل إلى أماكن تواجدهم والقبض عليهم، ثم التوصل إلى متهم رابع قاموا بتسليمه المسروقات للتصرف فيها، وتبين أنهم من أصحاب السوابق، كما تم ضبط المسروقات بحوزتهم، واعترفوا بأنها متحصلة من الجريمة.

شرطة دبي ألقت القبض على المتهمين وأعادت المسروقات.

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