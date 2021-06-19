الامارات | شرطة دبي تؤكد أهمية دور الأسرة في مرحلة التعافي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تؤكد أهمية دور الأسرة في مرحلة التعافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الحرص على حماية أنفسهم وعائلاتهم من الإصابة بفيروس كورونا من خلال التصدّي لانتشار الوباء، مؤكدة أهمية دور الأسرة في مرحلة التعافي.

كما بحث نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، مع وفد من معهد ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأميركية، استحداث دورات مرورية مُبتكرة.

وتفصيلاً، أثنى مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، اللواء عبدالله الغيثي، خلال افتتاحه ورشة أقامتها شرطة دبي للتعريف بالبرنامج التأهيلي لمتلازمة ما بعد فيروس «كورونا»، عقدت عبر الاتصال المرئي، على أداء خط الدفاع الأول، وفي مقدمتهم الأطباء والممرضون، منوهاً بما بذلوه من جهود مُخلصة أثناء الجائحة، كما شكر فريق إدارة وحوكمة التعافي على حسن أدائهم وحرصهم على راحة وسعادة المجتمع.

وتحدث استشاري الأمراض النفسية لتعزيز مبادرة التعافي وتهيئة المصابين والمتعافين وعوائلهم، نفسياً واجتماعياً، الدكتور جاسم بدر، عن مرحلة التعافي، داعياً أفراد المجتمع إلى حماية أنفسهم وعائلاتهم، ووقاية مجتمعهم ورعايته، عبر التصدّي لانتشار الوباء.

وتناولت أخصائي التغذية، فوزية الجسمي، ضرورة الاهتمام بالصحة العامة من الناحية البدنية، وأسلوب التغذية والوقاية.

واستعرض أخصائيا طب الأسرة، الدكتور خالد محمد سعيد، والدكتور محمد الزرعوني، والموجهة النفسية لينا الجباوي، دور الأسرة حيال المرحلة المقبلة ومرحلة التعافي، باعتبارها نواة المجتمع.

وتخلل الورشة، التي حضرها عدد من الموظفين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، عرض فيلم للمستشار الصحي لشرطة دبي، الدكتور العميد علي محمد سنكل، تحدث فيه عن مهام خط الدفاع الأول في التصدي للجائحة وحماية المجتمع.

من جانب آخر، بحث نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، العقيد عصام إبراهيم العور، خلال لقائه وفداً من معهد ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأميركية، تعزيز التعاون وتوطيد أواصر الشراكة بين الجانبين.

واستمع الوفد إلى شرح عن طبيعة العمل في الإدارة العامة للمرور بشكل عام، وإدارة المعهد المروري بشكل خاص، واطلع على الدورات والبرامج التدريبية التي يُقدمها المعهد لموظفيه.

وناقش الجانبان موضوعات متعلقة باعتماد دورات المعهد المروري ضمن الدورات التي يعقدها معهد ولاية جورجيا، واستحداث دورات مرورية مُبتكرة.

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