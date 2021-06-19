الامارات | 1942 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و6 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 1942 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و6 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 253 ألفاً و77 فحصاً جديداً لاكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1942 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 608 آلاف و70 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ستة أشخاص من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1747 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت عن شفاء 1918 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتعافيهم التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 587 ألفاً و160 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 116 ألفاً و418 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 14 مليوناً و298 ألفاً و438 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 144.57 جرعة لكل 100 شخص.

«الصحة» تقدم 116.418 ألف جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

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