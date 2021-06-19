الامارات | «كهرباء الشارقة» تستفيد من التطبيقات الحديثة لدفع الرسوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تستفيد من التطبيقات الحديثة لدفع الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حامد طاهر الحاج، بأن الهيئة تعمل على الاستفادة من التنوع في طرق الدفع، خصوصاً التطبيقات التكنولوجية الحديثة. وتوفر الهيئة طرقاً متعددة لتسديد فواتير الاستهلاك، منها موقعها الإلكتروني وتطبيق SEWA الذكي، والبنوك ومراكز الصرافة، وأجهزة اتصالات.

وأكد نائب مدير إدارة خدمة المشتركين، حسين عسكر، أن التحول الإلكتروني في استقبال وإنجاز طلبات المشتركين سيسهم في سرعة إنجاز الطلبات، لافتاً إلى أن الخدمات التي تحولت إلكترونية تشمل: طلب تعديل التعرفة وطلبات مراجعة المبالغ المضافة، وملاحظات ارتفاع استهلاك المياه، وطلبات التقسيط، وطلب تسجيل مشترك جديد «بدء الخدمة»، وطلب إقفال حساب والتظلمات والاستفسارات العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news