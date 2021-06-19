الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت كليات التقنية العليا أن نظام تقديم مساقات «عن بعد» عزز فرص استقطاب أعداد أكبر من الطلبة للدراسة الصيفية، وطرح المزيد من المساقات، وتوفير شعب منفصلة وأخرى مشتركة بين الطلاب والطالبات. وأوضحت أن 16 ألفاً و396 طالباً وطالبة بدأوا الدراسة بالفصل الصيفي، وفق التعليم «الهجين»، في 30 من مايو الماضي، وتستمر حتى السابع من يوليو المقبل، ويدرس 15 ألفاً و664 ضمن 306 مساقات دراسية، إضافة إلى 732 طالباً وطالبة من المتوقع تخرجهم، ممن سجلوا خلال الفترة الصيفية لإتمام متطلبات التدريب العملي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news