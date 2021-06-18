الامارات | الإمارات الأولى إقليمياً والثانية عالمياً في مهارات «الإدارة وريادة الأعمال»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى إقليمياً والثانية عالمياً في مهارات «الإدارة وريادة الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير منصة «كورسيرا» للمهارات العالمية لسنة 2021، عن حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثانية عالمياً في مهارات الإدارة وريادة الأعمال، وذلك وفقاً لتحليلات معمقة لمستوى المهارات في جميع أنحاء العالم باستخدام بيانات الأداء بين أكثر من 77 مليون متعلم، في أكثر من 100 دولة منذ بداية تفشي جائحة (كوفيد -19).وتعد منصة «كورسيرا» إحدى أكبر المنصات المتخصصة في مهارات الأعمال عالمياً، إذ تضم 82 مليون متعلّم، وتتعاون مع أكثر من 200 جهة وجامعة رائدة لتوفير خيارات واسعة من المحتوى والشهادات مثل المشاريع الموجهة والدورات والمواد المتخصصة والشهادات المتعددة إضافة الى درجات البكالوريوس والماجستير.ووفقاً للتقرير، تفوقت المهارات الإماراتية في مجالات الاتصال وريادة الأعمال والقيادة والإدارة والاستراتيجية والعمليات، على منافسيها في أنحاء العالم بنسبة تفوق 97%، لتأتي في طليعة العناصر الأساسية لتقييم الفرص ومواجهة التحديات، وتؤدي دوراً رئيسا في تعزيز نجاح المؤسسات والشركات.وذكر التقرير أنه في الوقت الذي حلّت فيه مهارات الأعمال في دولة الإمارات، في أعلى القائمة على مستوى العالم، تجلّت فرصة تطوير مهارات التكنولوجيا وعلوم البيانات، خصوصاً في ظل تركيز حكومة الإمارات على أهمية التحوّل الرقمي كمحرك للتنمية الوطنية والتقدم الاقتصادي.وكشف التقرير كذلك عن زيادة الإقبال النسائي في دولة الإمارات على الالتحاق بدورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي تمثل خلفية ضرورية لتطوير المهارات الرقمية من 33٪ عام 2019، إلى 41٪ العام الماضي.ولفت إلى أنه من العوامل الأخرى البارزة في أداء المهارات التكنولوجية لدولة الإمارات، قدرتها التنافسية في الهندسة الأمنية، حيث احتلت نسبة 77%، ومع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال فترة الجائحة بنسبة 250٪، كان هناك تركيزاً قوياً على جذب وتطوير مهارات الأمن السيبراني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما ساهم في تبوّء الامارات لهذه المرتبة العالية على المستوى ال

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