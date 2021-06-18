الامارات | خبراء: تطوير العلاقات مع الصين يعزّز مكانة الإمارات على خارطة التنمية والتكنولوجيا والسياحة العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: تطوير العلاقات مع الصين يعزّز مكانة الإمارات على خارطة التنمية والتكنولوجيا والسياحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "المسافة لا تفصل الأصدقاء الحقيقيين، وآلاف الأميال لا تمنع تقارب القلوب".. مثل صيني برهنت أبوظبي وبكين على حقيقته، من خلال تنامي العلاقات الإماراتية – الصينية المشتركة بوتيرة متسارعة، نظراً لعمق جذورها، والرغبة في تلبية المصالح المشتركة لكلا الشعبين، وحرص قيادتي الدولتين على الوصول بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة التكامل الاستراتيجي الشامل.

وبحسب خبراء وأكاديميين فإن تطوير العلاقات بين البلدين يشهد مرحلة غير مسبوقة وتتسم بخصوصية فريدة، من خلال استعادة مشروع "الحزام والطريق" الذي طرحه الرئيس الصيني شي جين بينج عام 2013، والهادف إلى بناء شبكة للتجارة والبنية الأساسية، تربط قارة آسيا مع قارتي أوروبا وإفريقيا، تحت مسمى "طريق الحرير"، مؤكدين أن دولة الإمارات تعوّل كثيراً على المبادرة الصينية لتعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث إن موانئ دبي العالمية تمتلك حوالي 20 محطة تشمل 6 في جنوب آسيا، و4 في الصين، ودول أخرى مثل تايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، بالإضافة إلى الاستثمارات الإماراتية في منطقة قناة السويس بجمهورية مصر العربية.

وبدأت العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجهورية الصين، رسمياً في الثالث من ديسمبر 1971 (بعد يوم واحد فقط من قيام دولة الإمارات)، حينما بعث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، برقية إلى رئيس مجلس الدولة الصيني آنذاك، شو إن لاي، يبلغه فيها بقيام الدولة، وردّ "شو إن لاي" ببرقية تهنئة، أكد فيها اعتراف الصين بدولة الإمارات، إيذاناً ببدء علاقة بين البلدين اتسمت بالتطور المستمر.

فيما بدأت العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي وبكين في الأول من نوفمبر 1984، عندما قام وزير الخارجية الصيني آنذاك وو جوكيان بزيارة رسمية إلى العاصمة الإماراتية، وفي العام 1985، افتتحت الصين سفارة لها في أبوظبي، وبعد نحو عامين، افتتحت الإمارات سفارتها في بكين ، وفي عام 1988، افتتحت الصين قنصلية لها في دبي، وافتتحت الإمارات 3 قنصليات عامة في الصين، الأولى في هونغ كونغ في العام 2000، والثانية في شنغهاي عام 2009 ، وأخرى في غوانغجو عام 2016

وساهمت الزيارات المتبادلة المستمرة التي قام بها مسؤولو وقادة البلدين في دفع العلاقات الدبلوماسية الصينية الإماراتية إلى الأمام، منذ بدايتها، وكانت أولى هذه الزيارات تلك التي قام بها الرئيس الصيني السابق يانغ شانغ كون في العام 1989 إلى الإمارات، لتتوالى بعد ذلك الزيارات الرسمية بين البلدين .

وخلال الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني "شي جين بينغ" لدولة الإمارات عام 2018، رفع البلدان علاقاتهما الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة (أعلى مستوى للعلاقات الدبلوماسية الصينية)، كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة بكين في يوليو 2019 تلبية لدعوة الرئيس الصيني.

ويشير الخبراء إلى أن الإمارات والصين ترغبان في توسيع نطاق الاستثمار وإمدادات الطاقة وحجم التجارة الثنائية، وتعزيز التبادلات والتعاون الثنائي في مجالات التمويل، والطاقة الإنتاجية، والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، ودعم التعاون مع الشركات الصينية لجعل التعاون الصيني الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون بين دول العالم، وهو أمر أكدت عليه وزارة الاقتصاد بأن "الصين رائدة في تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، وأن بلاده تسعى لأن يكون هناك تعاوناً في هذا المجال يحقق الفوز المشترك للبلدين".

وفيما يخص عدد الاتفاقيات والزيارات الرسمية بين الإمارات والصين قالت الوزارة: "إن عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الصديقين يقدر بأكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال الفترة من 2010 حتى النصف الأول من 2019، أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، والتي تأسست بموجبها اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وأيضاً اتفاقيات حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون الثقافي، وغيرها من الاتفاقيات التي كان لها الأثر الكبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، وعلى صعيد الزيارات المتبادلة فقد شهدت الفترة ذاتها، تنظيم زيارات رفيعة المستوى لكبار المسؤولين ووفود اقتصادية وبعثات تجارية تجاوز عددها 200 زيارة".

ووفقا للإحصاءات والأرقام فإن الصين تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، حيث بلغ حجم التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين حوالي خمسين مليار دولار خلال العام 2019 ، ويطمح الجانبان إلى زيادته لأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتسعى دولة الإمارات باستمرار إلى توسيع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الصين التي تمتلك واحداً من أقوى الاقتصادات في العالم، وتأتي أهمية تطوير هذه العلاقات في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية منها، لإيمان أبوظبي بأن الصين تمتلك اقتصاداً عملاقاً، يتوقع الخبراء أن يصبح الأكبر في العالم، ومن هذا المنطلق باتت الإمارات أكبر شريك اقتصادي للصين في المنطقة.

بمرور الوقت تطوّرت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لتشمل مجموعة متزايدة من مجالات التعاون، بما في ذلك المشروعات والمبادرات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وكذلك تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة المتبادلة بين البلدين، فضلاً عن التعاون الفني والتقني.

وفيما تتمثل الصادرات الإماراتية للصين، بشكل أساسي، في منتجات البترول والغاز والبتروكيماويات والمنسوجات والأسماك، تتركز الواردات الرئيسة من الصين إلى الإمارات في السلع الاستهلاكية، وخاصة الملابس وأجهزة الحواسيب والاتصالات السلكية واللاسلكية.

ومن دون شك فإن ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة، من احتياطٍ نفطي مؤثر، وامتلاكها فوائض مالية وخبرات استثمارية وتسويقية عالية، فضلاً عن القرب الجغرافي النسبي، جمعيها عوامل تساعد على تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفي هذا الإطار يتم العمل على زيادة التبادل التجاري في ظل تزايد الاعتماد الصيني على النفط الخليجي، الذي بات يمثل نحو 51% من إجمالي واردات الصين النفطية من العالم.

وتخطط دولة الإمارات لإمكانية الاستفادة من الخبرات الصينية في المشروعات التكنولوجية، ومشروعات الاتصالات، وتقنيات تحلية المياه، والزراعة، إذ وجّهت الدعوة بالفعل للفعّاليات الاقتصادية الصينية لإقامة مشروعات بمدينة محمد بن راشد للتقنية بمنطقة جبل علي، كما لفت المسؤولون الإماراتيون انتباه نظرائهم الصينيين إلى أن دولة الإمارات لديها صناعات وطنية ترغب في تصديرها مثل الألومنيوم والأسمدة الكيماوية، بغرض فتح أسواقا لها في الصين.

وأدركت دولة الإمارات منذ زمن أن اتجاهها نحو الصين أمر من شأنه تعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي العالمي، لاسيما في ظل رغبة البلدين المشتركة في تحقيق التنمية والتقدم والتطور على جميع الأصعدة، وهي رغبة أعلنتها الصين على لسان رئيسها شي جين بينغ، في مقال كتبه تحت عنوان "يداً بيد.. نحو مستقبل أفضل"، قال فيه: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل واحة التنمية في العالم العربي"، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين يُكمل كل منهما الآخر في التنمية، وهما شريكان مهمان للتواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، لما لديهما من رؤى تنموية متقاربة وأهداف سياسية متطابقة وروابط تعاون متنامية.

وتراهن دولة الإمارات على استقطاب المزيد من السياح الصينيين لدعم القطاع السياحي المهم في البلاد، حيث زار أكثر من 900 ألف صيني دولة الإمارات خلال عام 2016، واستقبلت دبي وحدها 540 ألف سائحاً صينياً، لتكون الصين بذلك ضمن قائمة أكبر 10 أسواق عالمية مصدِّرة للسياح إلى الإمارة.

ومع تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربي، سعت الصين إلى التواصل والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء، واستمرت العلاقات الودية المتبادلة بين الجانبين في التطور، لكنها أخذت منحى أكثر تطوراً منذ عام 1992، بعد دعوة بكين لدول المجلس لحضور مؤتمر في بكين حول القطاع الخاص من الجانبين، تلتها انطلاق أول جولة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين، والتي عقدت في العاصمة السعودية الرياض عام 2004، وأسفر عنها توقيع اتفاقاً إطارياً حول الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي، في يوليو من العام ذاته في بكين.

ومنذ هذه الآونة يسعى الجانبان إلى دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما للأمام بوتيرة أسرع، تحضيراً لعقد الجولة العاشرة من المفاوضات، لاسيما بعد أن وجّهت قمة "العلا" التي عقدت في المملكة العربية السعودية في يناير 2021، إلى ضرورة المضي قدماً في اتفاقية التجارة الحرة مع الصين تأكيداً على أهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية التي تجمع الجانبين.

ويؤكد الخبراء أن تطور العلاقات الثنائية بين الصين ودول الخليج بشكل عام، والإمارات بشكل خاص على مدى السنوات الطويلة الماضية، يثبت أن الاحترام والثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، هي الأمور التي تُرسي الأساس اللازم لتطوير العلاقات بين الدول .

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