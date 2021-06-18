تعليق طباعة تقارير الطلبة الممتنعين عن تسليم أجهزة الحاسوب

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي إجراءات تسليم طلبة الثاني عشر من مختلف المسارات التعليمية لأجهزة الحاسوب، والتي كان الطلبة قد تسلموها من إدارات المدارس الحكومية قبل مواعيد امتحان نهاية العام الدراسي، وذلك لكي يتم إثرها رفع الحظر عن طباعة التقارير الخاصة بكل طالب.

ويسلّم الطلبة أجهزتهم في اليوم الأخير من امتحاناتهم، باستثناء الطلبة الذين لديهم امتحان تعويضي، فيسلمون الأجهزة في 24 يونيو، وطلبة الإعادة في الثامن من يوليو.

وحددت «الامارات للتعليم» عدداً من الإجراءات التي ستنفذها الإدارات المدرسية لضمان استلام أجهزة الحاسوب بالشكل اللازم، منها: إخطار الطلبة بضرورة إزالة الملفات الخاصة بهم من على أجهزة الحاسوب، وطباعة بيانات الطلبة تتضمن الاسم، ورقم الطالب، ورقم الهاتف، واسم المدرسة على بطاقة لاصقة ووضعها على أجهزة الحاسوب الخاصة بطلبة الصف الثاني عشر. ولا يتم تسلم أجهزة الحاسوب الخاصة بطلبة الصف الثاني عشر الذين تغيبوا عن الامتحانات بعذر أو واجهتهم مشاكل تقنية خلال فترة الامتحانات، والذين تم حصرهم خلال الفترة السابقة. كما تقوم إدارة المدرسة بتسليم الطالب إيصال بتسلم جهاز الحاسوب محتوياً على بيانات الطالب ومعتمداً من المدرسة، كما تقوم برفع الحظر عن الطلبة الذين قاموا بتسليم أجهزة الحاسوب الخاصة بهم من خلال الصلاحية التي تم منحها لمدير المدرسة.

أما الطلبة الذين لديهم امتحان تعويضي في الفترة من 20 إلى 24 يونيو، يتم تسلم أجهزة الحاسوب الخاصة بهم وملحقاتها بعد نهاية امتحان يوم الخميس 24 يونيو. وتسلّم إدارة المدرسة إيصال تسلم جهاز الحاسوب للطالب محتوياً على بياناته ومعتمداً من المدرسة للطلبة الذين تقدموا للامتحان التعويضي، وقاموا بتسليم أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، بالإضافة إلى رفع الحظر عنهم.

وترفع إدارة المدرسة قائمة ببيانات الطلبة الذين قاموا بتسليم الأجهزة لإدارة المجلس التعليمي ليتم إرسالها إلى إدارة تقنية المعلومات، وبعد أن يتم إعلان النتائج وتحديد الطلبة الذين لديهم امتحان إعادة، تقوم إدارة المدرسة بالتواصل مع الطلبة وإعادة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم قبل موعد بدء امتحانات الإعادة.وبالنسبة للطلبة الذين لديهم امتحان إعادة، تقوم إدارة المدرسة بعمل حظر لملفاتهم، على أن يتم تسلم أجهزة الحاسوب وملحقاتها من الطلبة الذين أدوا امتحان الإعادة يوم الخميس الواقع فيه 8 يوليو، بالإضافة إلى تسليمهم إيصال التسلم، ورفع الحظر عن ملفاتهم.

وبالنسبة لمدارس التسامح، يتم تسليم أجهزة الحاسوب الخاصة بطلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التسامح في اللجان الامتحانية التي يتقدمون فيها لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث والتعويضي والإعادة. ويتم السماح لفريق تقنية المعلومات بالدخول لمبنى المدرسة خلال العطلة الصيفية لتسلم بقية الأجهزة التي تم تسلمها من قبل الطلبة بعد انتهاء امتحانات الإعادة. ويقوم مركز الدعم التقني برفع كشف بأسماء الطلبة الذين سلموا أجهزة الحاسوب للمجلس التعليمي ليتم اتخاذ اللازم نحو إزالة الحظر عن طباعة التقارير الخاصة بالطالب.