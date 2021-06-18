علي محمد الشامسي: رؤية القيادة الرشيدة مكنت الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن الإمارات حققت إنجازاً عالمياً بحصولها على المركز الأول في مؤشر مرونة قوانين الإقامة، ويعد هذا الإنجاز شهادةً على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق المرتبة الأولى في جميع المجالات، وذلك في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال معاليه إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تواصل إثبات تقدمها بتوفير خدمات متميزة في ظل سعيها لتقديم التسهيلات ووسائل الراحة اللازمة لكل من يرغب بزيارة دولة الإمارات والإقامة على أرضها، كما توفر الفرص لجميع الزوار والمقيمين للاستمتاع بفوائد استثنائية، كما سهلت الهيئة على المغتربين استقدام عائلاتهم للإقامة معهم في الدولة، كما تسعى إلى ضمان العيش الكريم للجميع، فضلاً عن تمكين المستثمرين من إدارة أعمالهم بسلالة في الدولة.

وأضاف معاليه أن رؤية القيادة الرشيدة مكنت الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، رغم ما مر به العالم من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال العام الماضي، ما يشكل نتاجاً لرؤية قيادية تركز على التطوير المستدام والاستباقية والمرونة والجاهزية للمستقبل. وكانت دولة الإمارات تصدرت وللعام الخامس على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز التاسع عالمياً لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.