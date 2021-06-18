الامارات | شرطة أبوظبي تحدد 6 أسباب لحوادث غرق الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحدد 6 أسباب لحوادث غرق الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت شرطة أبوظبي أن هناك ستة أسباب وراء حوادث غرق الأطفال إذ تقع بسبب استخدامهم أحواض السباحة بمفردهم وإهمال الأسرة لمراقبتهم وعمق الماء وعدم الإلمام بالسباحة والتعرض للانزلاق من الأرضية المحيطة بحوض السباحة وعدم وجود سياج حول الأحواض.

وحذرت من ترك الأطفال دون الثلاث سنوات بمفردهم في مسابح المنازل أو البنايات والمرافق المختلفة ما يعرضهم لحوادث الغرق، مؤكدة أهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت ضرورة ارتداء معدات السباحة وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة، لافتة إلى أن غرق الأطفال بالمسابح يعد من أكثر مسببات المشكلات النفسية للأبوين والمحيطين بهم محذرة من اللامبالاة وتجاهل تعليمات السلامة في هذا الشأن وتزويد المسابح بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها.

ودعت الأسر إلى عدم ترك الأطفال بدون رقابة في أحواض السباحة المنزلية أو العامة، مؤكدة ضرورة مرافقتهم وتكثيف الرقابة عليهم تجنباً لوقوع حوادث الغرق، موضحة أن الإهمال يعد سبباً رئيساً في حوادث غرق الأطفال ما يتطلب عدم الإنشغال عنهم.

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